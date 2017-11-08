平鑫濤雙手瘀青腳打點滴 瓊瑤直喊「凌遲」

2017年11月08日 14:00 中時電子報 蔡曉婷

瓊瑤分享平鑫濤病情。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

79歲暢銷作家瓊瑤日前為了臥床多年老公平鑫濤的善終權，與平家3名子女槓上，最後瓊瑤選擇讓步，將照顧權全交給孩子，但自己平時不忘定期去探望最愛的丈夫。昨(7日)晚間她在臉書透露平鑫濤最近發燒了，為打點滴，雙手手背都出現瘀青，變形的腳上纏滿了紗布及固定點滴的針管，讓瓊瑤不忍，直呼這是「凌遲」。

瓊瑤昨在臉書透露，為了能定期去醫院看平鑫濤、握他三次手，好讓老公知道自己仍在為他打氣，瓊瑤總努力維持健康，日前她不慎感冒了，她就算吃再多藥也不怕，只盼早日能痊癒探望老公，最近她感冒終於好了，昨竟接到醫院來電通知平鑫濤發燒了，她便火速衝到醫院探夫。

瓊瑤說，自己剛到病房就愣住了，她看到老公半坐在床上，臉上帶著氧氣罩，眼睛閉著，一臉痛苦的樣子，雖平鑫濤無法睜眼看她，但瓊瑤說：「我聽到他內心的吶喊『救我！救我！」』」她隨即衝到病床邊，發現平鑫濤的左右手背都因吊過點滴瘀青發黑，印傭則在一旁解釋：「昨晚六點多就發燒了，醫生來看過，先注射左手，再注射右手，腳踝找不到血管，現在打腳背！總算不發燒了！」

見老公受到如此待遇，瓊瑤內心浮現了「凌遲」二字，並痛心形容目前種種治療方式只為治好病人，然後繼續接受下次的凌遲，「直到他『刑滿出獄』那天為止」。最後，瓊瑤表示，雖因丈夫的病情心力交瘁，她仍必須開始工作，開始著手重生先前脫離皇冠的65本著作，故宣布從今晚起，她的臉書留言板將暫時關閉，「朋友們，下次，我一定帶一個溫馨的故事給你們！當我的留言版暫停的時候，我並未遠離！」

(中時電子報)