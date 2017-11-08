MLB》金手套獎出爐 太空人道奇全槓龜

2017年11月08日 14:01 中時電子報 盧品青

大聯盟2017球季金手套獎得主出爐，皇家古登、洛磯艾瑞納多、小熊黑伍德都是第5度得獎，第4度得獎的皇家荷斯莫合約已到期，他應該會接受合格報價投入自由市場。今年世界大賽雙雄太空人與道奇都沒有任何球員入選，總計5支球隊有複數球員入榜。

美國聯盟

投手：藍鳥史卓曼(Marcus Stroman) 首度

捕手：天使茂多納多(Martin Maldonado) 首度

一壘手：皇家荷斯莫(Eric Hosmer) 第4度

二壘手：雙城多西爾(Brian Dozier) 首度

三壘手：光芒隆格利亞(Evan Longoria) 第3度

游擊手：天使西蒙斯(Andrelton Simmons) 第3度

左外野手：皇家古登(Alex Gordon) 第5度

中外野手：雙城巴克斯頓(Byron Buxton) 首度

右外野手：紅襪貝茲(Mookie Betts) 第2度

國家聯盟

投手：響尾蛇葛倫基(Zack Greinke) 第4度

捕手：紅人巴恩哈特(Tucker Barnhardt) 首度

一壘手：響尾蛇戈史密德(Paul Goldschmidt) 第3度

二壘手：洛磯拉瑪修(DJ LeMahieu) 第2度

三壘手：洛磯艾瑞納多(Nolan Arenado) 第5度

游擊手：巨人布蘭登克勞福(Brandon Crawford) 第3度

左外野手：馬林魚歐蘇納(Marcell Ozuna) 首度

中外野手：勇士英西阿提(Endre Inciarte) 第2度

右外野手：小熊黑伍德(Jason Heyward) 第5度

(中時電子報)