送彌月禮代表「討紅包」？產婦：做人真的很難

2017年11月08日 14:14 中時電子報 尉遲佩玉

依據台灣習俗，小孩滿月都會送油飯或彌月蛋糕，但有一名產婦在臉書《爆怨公社》抱怨，被一個沒見過面的網友索討彌月蛋糕；送給至親好友又被認為是在討紅包，大嘆：「做人真的好難！」PO文引發其他網友討論：「自己來要蛋糕的是有事嗎？」、「你人也太好？網友也送。」

這個媽媽在《爆怨公社》發文：「孩子滿月要準備發彌月蛋糕的時候，沒有準備禮物的卻私訊給我說要彌月蛋糕，但其實我們沒啥交情、更沒見過面，只是網友，所以我也直接說，『可是習俗上彌月蛋糕是要回禮』，最後我還是寄了一份給他，然後他拿了蛋糕就消失了，從此沒有交集…」。

原PO指出，有些朋友說要來看我，最後沒有來，但我還是有寄給他們彌月蛋糕，其實我沒有埋怨他們，而且反正我也要湊盒數，沒想到有些朋友又回禮給我。後來聽長輩說才知道，人家會覺得你在要禮物。原PO說，結果還真的有人這樣私下去跟其他共同朋友講，讓她覺得這種事情真的很無奈，其實只是想跟大家分享喜悅，講白點，一盒蛋糕也不過兩百多塊…做人真的很難！

文章引發網友討論，有網友說「我公婆也覺得送彌月蛋糕或油飯給別人，是在跟人要禮物」、「我自己有收到彌月禮，強烈感受不回禮很不好」、「拜託不要送，每次辦公室有人在送這些東西，我的感想就是又要破財了！」；但也有網友說「不會在意對方有沒有送禮給我」、「如果真的當你是朋友，根本不會在意蛋糕好不好？」、「本來就應該買些小東西給好朋友的吧？」

(中時電子報)