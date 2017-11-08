2017年11月08日 16:28 中時 王文吉

急性多發性神經炎重症患者陳先生積極復健，四肢逐漸恢復力量，歷經9個月治療，終於擺脫病魔。（王文吉攝）

神經內科醫師郭啟中說明急性多發性神經炎的病徵。（王文吉攝）

台中慈濟醫院以中西合治，治癒急性多發性神經炎重症患者。（王文吉攝）

罹急性多發性神經炎瀕死 中西合治救回工程師

科技業工程師30歲陳先生去年6月底突然視力模糊，一個月後雙腳無力，醫師初步懷疑中風，後來確診為急性多發性神經炎，經醫學中心多重治療，仍暴瘦癱瘓，藥石罔效；後來家人求助台中慈濟醫院，透過中西醫合治，陳男病情逐漸好轉，搭配針灸及復建計劃，罹病1年後，終於重返工作崗位。

陳妻說，去年6月底她與丈夫步行去醫院就診，下午丈夫病情急轉直下，必須坐輪椅，轉到醫學中心檢查，短短幾天無法解小便，連眼皮都閤不上。她說，醫師初步懷疑是中風，後來確診是急性神經炎，做了10次血漿置換術及免疫球蛋白等相關治療，病情不見好轉。

後來陳先生住進加護病房，自律神經陸續淪陷，肺部也塌陷，四肢全癱，短短兩個月，暴瘦21公斤，插管、氣切都無法改善自主呼吸，當時家人已有心理準備，才當新手媽媽的陳妻無法接受另一半年紀輕輕癱瘓過餘生，求助台中慈濟醫院中醫部。

中醫師莊佳穎表示，經她了解，病患長期睡眠不足，曾持續一、兩個月，天天15、6小時埋首電腦工作，瘋狂熬夜、生活作息不正常，導致中醫所謂「虛火亢奮」的病徵體質，代表神經系統被病毒攻擊。

莊佳穎給予麻黃、白芷、葛根、天花粉、黃耆、吉林蔘等祛風邪中藥改善病情，第一帖中藥下去，陳先生眼皮可以動，再幾帖下去眼皮也可以閉了，後來搭配針灸及復建，促進神經修復，持續治療1個月，陳先生突然在針扎腳部時喊痛，不久開始腳部能動，家屬欣見康復希望。

陳先生不放棄希望，也積極復健，展現神速進步，四肢恢復力量，今年6月康復出院，並重返工作崗位。陳男回首軀體受限癱在床上，意識卻十分清楚的日子，他決定學習彈性分配時間，讓自己更健康、家人更安心。

急性多發性神經炎又稱格林巴利症候群，發病前有類似感冒的症狀，神經內科醫師郭啟中表示，一般感冒約5天左右痊癒，超過5天就要抽脊髓液檢查，輕症可透過血漿置換、注射免疫球蛋白等方式治療，6成患者可痊癒，少部分會有末端神經知覺遲緩後遺症，死亡率約5%。

據疾管署統計，國內急性多發性神經炎每年約有400病例，以男性較女姓高。莊佳穎表示，中醫認為熬夜會造成男性火氣旺盛，女性則發展為氣虛，該病症屬免疫系統過度亢奮，因此男性較易被侵犯。

(中時)