抱小孩憶母親 宋鎮邁爆兄長不愛午休

2017年11月08日 14:21 中時 陳建瑜

我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜女兒宋鎮邁今赴越南順化德山孤兒院，她親切抱起孩童互動。（陳建瑜攝）

我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜女兒宋鎮邁今展現親和力，前往越南順化的富牌第一國小及德山孤兒院，全程由越南承天順化省勞動廳廳長河文俊及外務廳副廳長阮氏垂妝陪同。為了鼓勵小朋友閱讀，宋鎮邁透露，其兄長小時候不愛午休，宋鎮邁母親（陳萬水）就讓她兄長中午在圖書館，畢業時已把圖書館所有書籍閱讀完畢。

宋鎮邁今日行程越南派出警車全程禮遇開道，抵達首站富牌第一國小時，小朋友特別以打鼓方式歡迎。隨後在駐越南代表處代表石瑞琦夫人宋勇輝陪同下，前往教室聽取「至善基金會」簡報。

外交部從2017年起贊助「至善基金會」推動「中越小學閱讀推廣教育計畫」，因此宋鎮邁此行除準備台灣伴手禮鳳梨酥外，還特別贈送越文版的幾米畫冊。

至善基金會順化工作站主任黃仲始表示，越南中部共有150家學校推廣閱讀計畫，他們在越南中部工作25年，有許多的成果，上千名青少年已能自力更生，他代表越南小朋友向台灣表示由衷感謝。

宋鎮邁指出，台灣有許多特色小學，跟當地周邊景物配合，發展特色，例如北台灣的九份國小靠近廢棄礦場，因此設置洗金體驗館，讓小朋友體驗祖先生活，國小也以此當作教學特色。

為了鼓勵小朋友閱讀，宋鎮邁說，不清楚越南是否有午睡的習慣，但台灣國小中午都要午休。她哥哥小時候午休時，無法乖乖趴在桌上睡覺，老師之後跟她母親（陳萬水）詢問有無其它方式代替午休，因此她哥哥中午就在圖書館閱讀，每讀完一本書就獲得一張星星貼圖，畢業時已把圖書館的書都讀完。

宋鎮邁之後與國小的小朋友們互動，小朋友還詢問宋鎮邁的年齡，宋鎮邁回答，「是阿姨的秘密」。

宋鎮邁隨後前往德山孤兒院，由德山主持明秀法師與一群小朋友迎接。宋鎮邁特別贈送越南成功女性的書籍，她表示，她鼓勵女生不是只有能做家務事，而是可以為世界做出更多貢獻。

宋鎮邁還說，她小時候對讀書很不在行，但之後接觸工作後找到樂趣，也遇到志同道合的朋友，對社會做點貢獻。她藉此鼓勵小朋友要勇敢面對挑戰。

宋鎮邁還特別準備奶粉及日常用品，贈送給孤兒院，並與孤兒院的孩童熱烈互動，抱起小孩，並與孩童們閒話家常，聊工作、生活。她還透露，不排斥有小孩。

宋鎮邁接受媒體訪問時表示，母親教導她很多，就算她不在了，但還是跟她在一起。語意中透露對母親的思念。至於接續幾天夫人行程的安排，她說，遵照外交部的安排，希望可以參加。

(中時)