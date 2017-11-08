推動健康飲食教育 午餐專案辦公室成軍

國教署與興大攜手成立「推動學校午餐專案辦公室」，盼提升學童午餐品質，並推廣健康飲食教育。（林欣儀攝）

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為食安把關、同時關注學童午餐營養，教育部國教署與國立中興大學攜手，成立「推動學校午餐專案辦公室」，8日揭牌，希望透過盤點與評估、分析各校狀況，找出因地制宜的解決方式，也藉以推廣健康飲食與食農教育。

國教署長邱乾國、興大校長薛富盛共同為「推動學校午餐專案辦公室」揭牌，薛富盛指出，興大投入學校午餐研究，是發揮大學社會責任的典範，結合校內有機認證與農產檢驗專業，更相得益彰。

邱乾國表示，學校午餐現行模式型態不一，包括公辦公營、公辦民營與餐盒、團膳等，每個類型都有其遇到的困難，其中又以偏鄉學校面臨採購困難、營養師編列等問題，透過專案辦公室盼針對法規、制度、經費等方面進行全面盤點，做為未來政府補助、協助重點。

國教署強調，全台各縣市營養午餐收費不一，但甚麼樣的收費才算合理？與學校供餐模式、地域不同等都息息相關，目前政府只規範7成比例的費用要用在主食，未來希望針對不同地域提供建議收費級距，而在政府推動的4章1Q農產標章部分，目前全台約有20縣市的部分學校加入。

中興大學生物產業機電工程學系教授盛中德指出，學生飲食不只要吃得飽，更要吃得好、吃得健康，但受城鄉差距、少子化等因素影響，部分學校中央廚房營運困難，此外，在推動健康飲食部分，現在雖鼓勵1日蔬食，但當天學校廚餘量都翻了一倍，未來盼透過教育與廚藝上的改變，讓孩子能真正吃到健康。

(中時)

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