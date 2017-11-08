宮鬥升級？傳王子涉貪拒捕遭擊斃 官方稱：人還活著

阿齊茲王子2005年抬著父親法赫德國王的遺體。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

沙烏地阿拉伯王室近來風聲鶴唳，新王儲薩勒曼王子周末接下領導反貪委員會任務後，便迅速逮捕了17名王子及數十名部長，在加上一名王子於此時離奇死於直升機空難。7日更出一名王子因涉貪拒捕在與警方交火中被擊斃。不過王室在稍後出面表示，這名王子還活著。

沙國當地媒體先是傳出沙烏地阿拉伯前任國王法赫德（King Fahd）最小的兒子阿齊茲王子（Abdul Aziz bin Fahd），在這場掃蕩貪汙政要的行動中拒捕，並在和警方交火的過程中槍身亡。另外，美國知名前FBI情報人員蘇凡（Ali H Soufan ）也在6日於推特上表示，阿齊茲王子已經死亡。

薩勒曼王子6月才成為新王儲。(圖/美聯社)

當地媒體也指出阿齊茲王子和日前閃辭的黎巴嫩總理的家族公司關係很深密切，因此被反貪委員會盯上。就在外界認為薩勒曼王子鞏固政權手段恐怕已經升級時，沙烏地阿拉伯王室資訊部則是出面表示，「阿齊茲王子還活著而且很好」。

這場被視為是薩勒曼王儲以反貪之名鞏固政權的行動使得沙國政要人心惶惶，目前被逮的王子中也包括被稱為是「中東股王」、世界上最有錢富翁之一的阿瓦里德王子（Alwaleed bin Talal）。這些涉嫌貪汙的政要不僅被拘留，連帳戶也都被凍結，王室甚至將首都附近的商務私人機場關閉，以避免有人逃出海外。再加上就在腥風血雨的逮捕行動之際，曼蘇爾王子（Mansour Bin Muqrin）在搭直升機至葉門邊境時離奇墜機身亡，讓個各界對他的死因眾所紛紜。

(中時電子報)

文章來源：Saudi government insist prince is 'alive and well' after claims he was killed in firefight while resisting arrest as part of kingdom's anti-corruption purge

川普今訪中 發文稱「期待與習主… 推特推文上限放寬至280字元 中日…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。