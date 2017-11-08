宮鬥升級？傳王子涉貪拒捕遭擊斃 官方稱：人還活著

2017年11月08日 14:26 中時電子報 蔡萱

沙烏地阿拉伯王室近來風聲鶴唳，新王儲薩勒曼王子周末接下領導反貪委員會任務後，便迅速逮捕了17名王子及數十名部長，在加上一名王子於此時離奇死於直升機空難。7日更出一名王子因涉貪拒捕在與警方交火中被擊斃。不過王室在稍後出面表示，這名王子還活著。

沙國當地媒體先是傳出沙烏地阿拉伯前任國王法赫德（King Fahd）最小的兒子阿齊茲王子（Abdul Aziz bin Fahd），在這場掃蕩貪汙政要的行動中拒捕，並在和警方交火的過程中槍身亡。另外，美國知名前FBI情報人員蘇凡（Ali H Soufan ）也在6日於推特上表示，阿齊茲王子已經死亡。

薩勒曼王子6月才成為新王儲。(圖/美聯社)

當地媒體也指出阿齊茲王子和日前閃辭的黎巴嫩總理的家族公司關係很深密切，因此被反貪委員會盯上。就在外界認為薩勒曼王子鞏固政權手段恐怕已經升級時，沙烏地阿拉伯王室資訊部則是出面表示，「阿齊茲王子還活著而且很好」。

這場被視為是薩勒曼王儲以反貪之名鞏固政權的行動使得沙國政要人心惶惶，目前被逮的王子中也包括被稱為是「中東股王」、世界上最有錢富翁之一的阿瓦里德王子（Alwaleed bin Talal）。這些涉嫌貪汙的政要不僅被拘留，連帳戶也都被凍結，王室甚至將首都附近的商務私人機場關閉，以避免有人逃出海外。再加上就在腥風血雨的逮捕行動之際，曼蘇爾王子（Mansour Bin Muqrin）在搭直升機至葉門邊境時離奇墜機身亡，讓個各界對他的死因眾所紛紜。

(中時電子報)