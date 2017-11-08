周刊爆中信釋出內幕 林煜清所屬經紀公司駁斥

2017年11月08日 14:28 中時電子報 周鎮宇

今《壹週刊》針對中信兄弟釋出7人，爆出釋出內幕，其中林煜清被指出有操守傳聞，對此所屬展逸經紀公司也發表聲明，駁斥傳聞，也絕對會捍衛林煜清的清白。

展逸行銷經紀公司聲明稿如下：

有關今日週刊報導林煜清因操守傳聞而遭中信球團釋出一事，經紀公司鄭重否認此一說法，並說明如下：

一、林煜清絕無涉入任何與假球相關事件，亦無與任何酒色財氣事件有所牽扯，無論未來是否繼續球員生涯，我們絕不容許個人操守遭到質疑。

二、林煜清自2011年加入職棒後，從未有球團人員直接或間接對其質疑「實力和表現有段差距、未完全發揮」，亦從未有球團管理階層傳簡訊對其嗆聲說：「不要以為你在幹嘛我不知道！」週刊報導內容皆非事實。

三、2013年球季中，曾有媒體工作人員私訊林煜清，暗指從當日比賽的控球和速度判斷，懷疑林煜清涉及假球，林煜清當時即予以否認，該名工作人員今年季中轉赴中信球團任職，因此在林煜清今年未進入季後賽名單時，曾與經紀公司討論是否與此事有關，並向球員工會報備此事。經紀公司在總冠軍賽前及本週一，曾兩度直接詢問球隊是否對林煜清有任何關於假球的懷疑，中信球團領隊兩次都回覆絕無此事。

四、週刊昨日致電經紀公司，先是詢問林煜清被釋出的想法，經紀公司回覆已在周一的聲明稿中說明清楚不再多談，週刊再問中信球團是否有質疑林煜清涉入假球，經紀公司除嚴正否認林煜清與假球有關外，並說明曾直接就此議題詢問球隊，球隊的回答都是絕無此事。因此我們不解今日週刊關於經紀公司的回應內容與昨日實際所述為何有所出入，任何人對於林煜清的清白有所質疑，林煜清本人及經紀公司絕對捍衛到底，絕不會有週刊所述之「事情過了就算了。」

(中時電子報)