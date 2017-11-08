關閉數據漫遊無用 他還是有4筆漫遊費用

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中時

李先生近日出國差旅，出國前就將手機上的行動網路和數據漫遊功能關閉，但還是收到4筆49元的數據漫遊費，原因是手機的作業系可能會在未通知用戶的情形之下傳送數據資料。消基會以此例計算，評估去年全台消費者可能花費1.46億元的冤枉錢，呼籲業者應該徹底關閉國際數據漫遊功能，以避免爭議。

消費者公共政策委員會委員之一，同時也是此案的投訴人李孔智指出，自己8月份去了一趟上海，出國前在桃園機場已經關上手機的行動數據漫遊，在國外全程只使用當地wifi，但後續遠傳電信帳單中還是出現4筆數據漫遊費，雖然經過溝通電信業者不收費，但擔心這不是個案而是通案，不知電信業者收了多少不義之財。

消基會函文至各大電信業者，請其說明sim卡設定是否主動開啟門號漫遊服務，結果顯示，遠傳電信與台灣大哥大只要用戶有申請開通行動網路數據漫遊，即便用戶手機設定不開啟數據漫遊，手機作業系統或app仍可能在未通知用戶之下，自行傳送數據資料，產生流量與計費。

儘管李孔智此的消費金額只有196元，但消基會以2016年全台出國1458萬人次來統計，只要有5％的消費者有該筆支出，總額就會有1.4億元；若以遠傳、台哥大2017年共1459萬用戶來算，今年若有5％消費者出國，這筆費用就會有1.46億元。

消基會董事長游開雄指出，現在有許多民眾電信費用使用轉帳代繳、自動扣款，如果沒有仔細看，可能根本不會察覺自己默默多付出了國際數據漫遊費用，而全台消費者多花的冤枉錢恐怕高達億元，這希望相關政府單位能要求業者徹底執行關閉國際數據漫遊功能，以避免後續紛爭。

(中時)

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