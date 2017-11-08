明年華航月曆少了空姐 改以本土畫家繪台灣風貌

台灣農春風情。圖：華航提供

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蘭嶼風情。圖：華航提供

明年華航月曆少了招牌空姐，以本土畫家所繪台灣風貌讓世界看見台灣，是華航相隔11年後再次以繪畫替代空地勤人員。上一次是2006年採用陳陽春老師風景水彩畫。

中華航空 2018 年月曆設計以嶄新風貌出發，推出「讓世界看見台灣( The Soaring Beauty of Taiwan )」主題，嚴選 6 幅台灣本土畫家的作品，看大師如何以最專注誠懇的態度，用畫筆紀錄屬於他們年代的台灣風貌，正如華航專注於飛行，將來自世界各地的旅客，帶到台灣賞看人文美景。

本次月曆畫作搭配時節曆表，以四季變化為主軸，展現不同樣貌的台灣風情。1、2月適逢過年春節，「東港晨色」以繽紛喜慶的色彩表達台灣漁村濃厚的風土人情；3、4月春天時節，「黃金九份」在細膩微小的光線變化間使用溫暖柔和的顏色，刻畫出農村風情。

5、6月及7、8月為「壽山夕照」及「蘭嶼」，用豐富大膽的色調勾勒出夏天動感的線條；9、10月秋季「台南天宮廟廟庭」，以大地色為主調呈現對思念故鄉的情誼；11、12月「玉山主峰」，運用畫刀與濃厚的油彩，詮釋玉山高冷冰潔的山岳圖象。華航除了藉由藝術的角度演繹台灣之美，透過飛行，也將台灣帶向世界。

華航月曆發表向來受到各界矚目及期待，更是民眾爭相收藏的紀念品，自 1990 年至 2006 年以畫作為主，選用故宮珍藏的山水、花鳥、人物圖及本土畫家作品，2007 年跨界與名模合作推出人像攝影月曆，開啟了連續 10 年以人像攝影為主的設計風格。

2017年首度由機師、修護、空地勤人員共同拍攝，以「團隊成就旅程」主題，呈現同仁對於工作專業與堅持的態度，獲得各界好評。時序至 2018 年，設計風格採選品畫作呈現台灣豐富多元的生命力，吸引國內外的關注，「讓世界看見台灣」，也象徵華航對台灣文化傳承的非凡意義。

(工商)

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