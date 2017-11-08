飛官何子雨下落不明 何妻老師：相信吉人有天相

2017年11月08日 14:40 中時 張穎齊

何子雨妻子的老師，向她精神喊話，並說「相信何飛官吉人自有天相」。（張穎齊翻攝）

中山里長張金發表示，有吃過何子雨的結婚喜餅。（張穎齊攝）

消失的幻象2000成懸案！7日晚間6時許，1架從新竹基地起飛的幻象2000戰機，由飛官上尉何子雨駕駛，豈料在6時43分於新竹外海消失光點，7時18分獲報最後在基隆北方外海90海浬處飛行失聯，而何子雨的愛妻正住在基隆，不過家中並無1人，何的張姓妻子學校老師獲報後，感到錯愕，但也表示「相信吉人有天相。」

自何子雨失聯後，他的婆家則大門深鎖，不見有人，附近鄰居表示，有看過何子雨，直說「長得很帥、人很好，有看過何子雨進出婆家，婆家有經營事業，請10多位車床工人」，中山里長張金發則說「他們去年10月結婚，有吃過他們家的喜餅」，而當地議員楊石城表示「張家人平時在中山區經營1間車床工程行，但很少看到有營運。」

而張姓妻子就讀的二信高中國中部時期的張姓導師，今（8）日聽聞消息後，相當難過，情緒由於無法平復，便以文字傳訊息告知記者，指出張女國中時期就是個善解人意，乖巧懂事的好女孩，曾擔任班長和國文小老師，非常盡責認真，成績優異，熱心助人，跟同學互動良好，有極佳的人緣，「幾年前校慶她還曾帶著當時男友的何飛官來看我，2人感情看得出非常好，郎才女貌令人羨慕。」

張姓導師表示，今天乍聞消息後，感到相當錯愕，心情很沈重，但仍相信何飛官吉人自有天相，一切就交給老天做最好的安排。她並向張女喊話「加油！妳並不孤單，大家一起集氣，不久會傳來好消息的。」

「他們是就讀麗山高中的青梅竹馬。」張女的國中同學說，自從國中畢業後，她與何子雨是在麗山高中認識，是同班同學，從此以後就一直在一起，直到去年結婚，當得知這件消息後，大家都很錯愕，希望能平安。

(中時)