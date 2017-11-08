平鑫濤腳背插針管 瓊瑤於心不忍喊「凌遲」

2017年11月08日 14:43 中時 洪秀瑛

瓊瑤日前為了老公平鑫濤的善終權與平家3子女撕破臉，最後讓步，將照顧權交給孩子，她仍定期探望最愛的丈夫。她7日晚在臉書透露，平鑫濤最近發燒，為了打點滴，雙手手背出現瘀青，變形的腳上纏滿紗布及固定點滴的針管，她看了很不忍，直呼這是「凌遲」。

瓊瑤說一到病房就呆住了，看到老公半坐在床上，臉上帶著氧氣罩，眼睛閉著，一臉痛苦的樣子，雖平鑫濤無法睜眼看她，「我聽到他內心的吶喊『救我！救我』」，她隨即衝到病床邊

，發現平鑫濤的左右手背都因吊過點滴瘀青發黑，印傭則在一旁解釋：「昨晚六點多就發燒了，醫生來看過，先注射左手，再注射右手，腳踝找不到血管，現在打腳背，總算不發燒。」

瓊瑤痛心形容目前種種治療方式只為治好病人，然後繼續接受下次的凌遲，「直到他『刑滿出獄』那天為止」。最後表示，雖因丈夫的病情心力交瘁，她仍必須開始工作，開始著手重生先前脫離皇冠的65本著作，故宣布從今（ 8日）晚起，她的臉書留言板將暫時關閉。

「我的一個好朋友說我是『九命怪貓』，可是，現在九條命只剩下一條命，如果再不調整心情，這一條命也將不保！什麼好朋友嘛！總說一些聳人聽聞的話來給我『當頭棒喝』。朋友們，下次，我一定帶一個溫馨的故事給你們！當我的留言版暫停的時候，我並未遠離」。

以下臉書全文

【無聲的吶喊】

自從上次貼出《握三下，我愛你》之後，我就感冒了。最討厭感冒，尤其，感冒之後不能去醫院，醫生禁止家屬把病菌帶入病房。在家裡吃了一大堆藥，中藥西藥一起來，為的是我必須去醫院，我還要握三下鑫濤的手。

今天早上，醫院打電話來，說鑫濤發燒了，現在正在「治療」中。希望家屬不要去探視，免得彼此傳染。我心驚膽顫，每次「治療」，對於無法表達的病患，都是「折磨」。好在我的感冒已經痊癒得差不多了，我就衝去了醫院。

在病房看到鑫濤，我就呆住了。他的病床搖成半坐的姿勢，臉上罩著蒸汽罩，他的表情充滿了痛苦，頭無力的搖晃，似乎想搖下臉上的異物。印佣一手拉著那罩子的鼻頭部份，一手鞏固著他的頭。他的眼睛閉著，臉上的每根皺紋和線條，都寫著「痛苦」兩個字。我幾乎可以聽到他心中的吶喊，雖然他早在六百多天前就失去了語言的能力，他沒看到我！當然，他的眼睛閉著，怎會看到我？但是，我聽到他內心的吶喊：「救我！救我！」

我衝到他的床邊，拉開棉被，先檢查他的左手，手背上一大片瘀青，證明已經吊過點滴，我再檢查他的右手，手背也是黑色，證明也吊過點滴。印傭見我如此，乾脆拉開腳邊的棉被，讓我看那插在腳背上的針管和正在吊的點滴瓶。整個變形的腳上，纏滿了紗布，裹成一個大包，只露出那點滴的固定針管。印傭說：「昨晚六點多就發燒了，醫生來看過，先注射左手，再注射右手，腳踝找不到血管，現在打腳背！總算不發燒了！」

「凌遲」！我心裡浮起了兩個字，六百多天來，這不是鑫濤第一次發燒，每次都會這樣「治療」一次，儘管我千叮嚀，萬囑咐，不要再做侵入性的治療，不要讓他痛楚了！但是，沒用，醫院不會聽我的！我太渺小了，我太沒用了！難怪葉金川說：「不要聯合醫生來凌遲我！」這種凌遲的目的，是把他醫好，然後等待下一次的「凌遲」，直到他「刑滿出獄」那天為止！

我默默無言的看著他，好久，好久。然後，我拉起他的右手，輕輕的握了三下。

回到家裡，我電腦前面，有鐵粉劉建梁和曾波，用了幾年時間，為我整理出來一套《留夢詞》。裡面全是我散落在各處的歌曲。我翻開歌曲，一首《滄桑的浪漫》躍入眼簾，這是我和素媛兩人幾度修改的歌曲。我看著那歌詞，怎麼如此似曾相識的寫出今天的情景？只要改幾個字。我改了，把題目也改成《無聲的吶喊》，記在下面：

《無聲的吶喊》

眼看你受盡了折磨，聽到你無聲的吶喊

我不能言語和思索，只剩下無助和沉默

想著你默默的喚你，以為瀟灑就可以

點點滴滴都是回憶，揮揮衣袖談何容易

空氣凝結在你的距離，轉身留下獨自的背影

蒼涼的病房蒼涼的你 ，何時才能終結這分離

風雨裡細訴海枯石爛 ，是真是假都已然混亂

耳邊猶記你句句誓言 ，如今字字像刀割心弦

驀然回首，往事如煙 ，你是我最痛楚的依戀

這是我今天的日記。自從三月以來，我的文字斷斷續續，我的留言版開開關關，我的生活風風雨雨。我還出了一本書，接受了很多訪問。談的都是我刻骨銘心之痛。很多朋友在為我加油打氣，我也一直告訴大家，我是「火花」，我還在「燃燒」，請大家放心。今天，我本想帶一個比較溫馨的故事來給大家，沖淡連日來關於「善終權」和「安樂死」的議題。不料跑了一趟醫院，一切計劃都變了調。對不起！

從明晚起，我的留言版又要暫時關閉，我的一個好朋友說，我是「九命怪貓」，可是，現在九條命只剩下一條命，如果再不調整心情，這一條命也將不保！什麼好朋友嘛！總說一些聳人聽聞的話來給我「當頭棒喝」。這棒子打得夠重，也讓我有片刻清醒。我還有65本被莫名其妙逐一消滅的書，需要重生。很多工作還等著我做。我該振作了！朋友們，下次，我一定帶一個溫馨的故事給你們！當我的留言版暫停的時候，我並未遠離！請你們，也對我不離不棄！

瓊瑤

寫於可園

2017.11.7

(中時)