高雄市立圖書館邀兒童文學工作者解密繪本的「生命與感動」

2017年11月08日 16:06 中時 李義

色彩豐富美麗的繪本，總是深深吸引親子目光，也是許多孩子跨出入閱讀的門檻。（文化局提供）

許多精彩的國外繪本，不僅孩子喜歡，大人也感動，作者如何精準掌握原著精神並忠實傳達其意涵？高雄市立圖書館10月起，將陸續邀請4位國內兒童文學界重要推手的資深譯者，解密繪本的生命與感動。

「發現繪本生命力─繪本的翻譯與評論系列活動」及繪本書展，10月17日至107年1月15日推出，邀請宋珮、柯倩華、林真美以及劉清彥等4位默默耕耘的繪本翻譯高手，與讀者見面。

國際知名的圖畫書著作或得獎作品，如美國凱迪克獎、國際安徒生獎、英國凱特格林威獎等優質經典圖畫書，許多家長都不陌生，是為孩子挑選繪本的首選，殊不知，親子享受閱讀繪本樂趣的背後，就是一群譯者努力的成果。

翻譯繪的「眉角」不少，除深厚的中文底子和多年翻譯經驗是基本功外，翻譯過程還要考究用詞遣字，甚至是揣摩作者創作時的想法，還要考慮讀出聲音時，文字與聲音的無逢接軌，才能翻譯出一好看好讀的繪本。

市總圖館長潘政儀表示，高市圖繪本中心重視本土原創繪本，但也了解國際繪本的發展較台灣來的成熟，無論是創作取材、繪製、排版到出版行銷等技術面或創意面的專業知識及經驗，均有許多值得我們借鏡學習的地方。除了原創繪本會持續努力之外，也將國外繪本經驗帶給讀者。

(中時)