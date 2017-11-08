偶像女星當鋼管女郎 原因曝光

陳庭妮。（Beauty美人圈提供）

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陳庭妮。（Beauty美人圈提供）
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陳庭妮受邀拍攝《BEAUTY美人誌》11月號封面人物，被問如果有天轉行在「按摩小姐」跟「鋼管女郎」的職業會選哪個？她選鋼管女郎，原因是可以邊賺錢邊運動。

她給人有一種熱情無限放送的開外掛模式，她坦言這樣高標的熱情其實是「練」出來，「這是我工作帶給我的相處模式，大家才沒有時間慢慢坐下來喝杯茶，遇到好久不見的夥伴就是要立刻讓他知道『好想你』、『好愛你』，再來一個大擁抱」。但這種熱情，其實也嚇壞過圈外朋友長輩，「前陣子參加朋友婚禮，長輩就用驚恐的眼神看著我們。」

曾以電影《失控謊言》入圍第53屆金馬獎最佳新演員，這次在電影《盜命師》飾演和甜心形象超迥異的鋼管舞女郎，演戲性感尺度令人咋舌，對於這個角色，她一派淡定說：「尺度O

K啊，反正我常常拍照也常穿各式各樣的衣服」，也因為角色練鋼管舞，那段日子肌肉很緊實，也是意外收獲。

曾經說過28歲要嫁掉，現在反而覺得沒有所謂「人生勝利組」，但也說：「還剩下三個月，可以看看會不會達成啦。」她補充：「就算嫁給很相愛、生活環境也不錯的人，也可能會有所不滿足，像是會羨慕還在追夢的女生，想買包就刷自己的卡，自由自在的人，不要被時間框住，怎麼快樂怎麼選擇。」

(中時)

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