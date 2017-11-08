MLB》包辦MVP與新人王 法官賈吉要拚朗神紀錄

2017年11月08日 14:57 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

鈴木一朗在2001年贏得美聯MVP與新人王。(美聯社資料照)

洋基今年在美聯冠軍賽7戰惜敗，不過例行賽敲出52轟的「法官」賈吉（Aaron Judge）鋒芒難以掩蓋，他在美聯MVP與新人王的票選都進入最後入圍名單，有機會成為史上第3位包辦這兩座獎項的菜鳥。

大聯盟過去只有兩人在同年度包辦MVP與新人王，最近一次是大家熟悉的鈴木一朗，在2001年效力水手所創，不過一朗畢竟先有日本職棒的歷練，一度也引發是否要修改新人王規定的爭議，另一位則是1975年的紅襪外野手弗瑞德林（Fred Lynn）。

聯盟MVP與新人王都是由「美國棒球作家協會」（BBWAA）票選決定，賈吉今年繳出52轟、114分打點的猛爆成績，不僅創下大聯盟菜鳥最多轟紀錄，還帶領不被看好的洋基殺入美聯冠軍賽，最後只差一步就能進入世界大賽。

一般認為，賈吉應該會以全票通過贏得美聯新人王，但MVP這關就沒那麼容易了。第3度贏得美聯打擊王的太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）來勢洶洶，印地安人的J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）也不是省油的燈，他們都幫助自己的球隊在例行賽成為百勝勁旅，優於僅獲外卡的洋基。

(中時電子報)