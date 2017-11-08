MLB》包辦MVP與新人王 法官賈吉要拚朗神紀錄

洋基「法官」賈吉今年挑戰美聯MVP與新人王。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
鈴木一朗在2001年贏得美聯MVP與新人王。(美聯社資料照)

洋基今年在美聯冠軍賽7戰惜敗，不過例行賽敲出52轟的「法官」賈吉（Aaron Judge）鋒芒難以掩蓋，他在美聯MVP與新人王的票選都進入最後入圍名單，有機會成為史上第3位包辦這兩座獎項的菜鳥。

大聯盟過去只有兩人在同年度包辦MVP與新人王，最近一次是大家熟悉的鈴木一朗，在2001年效力水手所創，不過一朗畢竟先有日本職棒的歷練，一度也引發是否要修改新人王規定的爭議，另一位則是1975年的紅襪外野手弗瑞德林（Fred Lynn）。

聯盟MVP與新人王都是由「美國棒球作家協會」（BBWAA）票選決定，賈吉今年繳出52轟、114分打點的猛爆成績，不僅創下大聯盟菜鳥最多轟紀錄，還帶領不被看好的洋基殺入美聯冠軍賽，最後只差一步就能進入世界大賽。

一般認為，賈吉應該會以全票通過贏得美聯新人王，但MVP這關就沒那麼容易了。第3度贏得美聯打擊王的太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）來勢洶洶，印地安人的J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）也不是省油的燈，他們都幫助自己的球隊在例行賽成為百勝勁旅，優於僅獲外卡的洋基。

(中時電子報)

釋出球員內幕遭爆料 中信領隊回… 中華男足練習賽 2比4不敵卡達職…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。