早餐店女孩從政路 徐巧芯選北市議員

2017年11月08日 15:09 中時 周毓翔

徐巧芯出身於一個普通，開早餐店維生的家庭，圖為小學三年級時拍攝。（徐巧芯提供）

馬辦發言人徐巧芯宣布爭取台北市松山信義區議員選舉提名。徐巧芯近期開始以「早餐店女孩的政治路」為題，連載自己如何從一個家裡賣早餐的女孩，既不是政二代，家裡也沒有政治人物當靠山，一路赤手空拳闖蕩政治圈。她認為，自己正是那種完全沒有背景的人投入政壇，希望藉此也讓外界了解到國民黨年輕人未必要靠背景才能從政。

徐巧芯曾在洪秀柱、朱立倫參選總統時擔任發言人，現在是馬英九辦公室發言人，在郝龍斌參選黨主席時也兼任郝辦發言人，是國民黨青年中最有名的政壇新秀之一。但國民黨論家論輩的文化下，很多人質疑徐巧芯家裡是不是有人從政，姓徐、又是客家人，難不成跟吳伯雄有關？或是跟苗栗縣長徐耀昌有關？面對這些提問，她說自己總是露出一絲苦笑，「我家只是開早餐店的。」

徐巧芯表示，沒有背景的年輕人，無論在哪個政黨當中，能夠生存下來都非易事。確實，沒有由家族帶來的政治人脈，在政治圈裡面幾乎等於沒有靠山。是最沒有籌碼、最容易被犧牲的那一個，等於是赤手空拳、裸著身子走在冰天雪地的鋼索之中。一個踏不穩，隨時都有可能掉進深淵。

徐巧芯回憶小時候在家幫忙早餐店工作，做早餐，必須從最基本的學起。必須熟知店內所有的流程，包括桌子的編號、商品的價格，每一項餐點的製作流程。公共事務領域也是這樣的。必須先從最基本的工作開始練習，盡可能在短時間內全面對於工作的內容有所掌握，並且不放棄任何主動學新東西的機會。

她也透露，自己一開始最有興趣的是新聞媒體工作，後來他從國民黨青年團的工讀生當起，後來開始做國民黨青年團的專員，接受掌握時勢、輿情，撰寫新聞稿的魔鬼訓練。

徐巧芯表示，發言人就是穿得漂漂亮亮的在鏡頭前說幾句話，但其實作為一個好的發言人，或者說好的幕僚，絕對不能僅止於此。這份工作最有挑戰及專業的部分，不只是在螢光幕前的三兩句話，而是在螢幕後面的耕耘。

徐巧芯說自己把政治當成一門專業，是沒有背景的年輕人從政唯一的路。專業必須建立在無數次的耕耘之上。假若沒有第一份工作時的「魔鬼訓練」，在26歲接任發言人時，絕對不可能快速且正確地完成發言工作。

(中時)