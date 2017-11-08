川普來訪 英媒街頭專訪請上海民眾一字形容美國

美國和中國的國旗在天安門廣場飄盪。(路透社)

友善列印
中時電子報

美國總統川普(Donald Trump)在今天下午抵達北京，展開訪問中國的行程。英國媒體BBC到上海街頭實地進行訪問，請民眾用一個字形容美國、表達他們想對川普說的話。中國最受歡迎的社群軟體微博上，「川普來了」也成為熱門搜尋詞，美國、中國和北韓間的問題成為注目焦點。

上海民眾被要求用一個字形容美國時，許多人給的答案不出意料如「猛」、「世界老大」等。雖有人給的答案是「自由」，但說出「民主」的人也似乎有點不確定的加上一句，「可能吧」。除此之外也有人形容美國「矛盾和複雜」，「NBA」以及「富有想像力」。

BBC也請上海民眾表達他們想對川普說的話，許多人認為兩國不應關係緊張、甚至是劍拔弩張。「中國沒有把美國當成敵人，而是想做朋友」，但也有人指出美國不應將想法強加在中國身上。另一人認為中國強對全世界有益，但美國現在並非這樣，而是以大欺小。許多受訪者想了解川普對中國的認識有多少，也認為川普和美國民眾對中國普遍不了解。

微博上「#川普要來了#」也成為熱門搜尋詞彙，川普即將和中國國家主席討論北韓核武問題成為注目焦點，其中最熱門的貼文是中國環球電視網討論這個議題的節目，內容抨擊美國將北韓問題都怪給中國，還將中美貿易問題扯進來。

中國網民也不忘記在這個機會開關於霧霾玩笑，因為中國每逢舉辦國際活動經常管制交通、周邊工廠，以確保當天空氣品質。網民海平Counselor說川普要來，「原定四天的霧霾一天就趕走了」，網民隨處是旅途說「颳風了，霧霾散了，川普來了。」

(中時電子報)

美總統川普抵北京進行首次對中國國事訪問

文章來源：Trump in China: Chinese citizens describe America in one phrase

美總統川普抵北京進行首次對中國… 日本北九州市清晨傳槍聲 男子攜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。