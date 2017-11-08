川普來訪 英媒街頭專訪請上海民眾一字形容美國

2017年11月08日 14:57 中時電子報 郭美孜

美國總統川普(Donald Trump)在今天下午抵達北京，展開訪問中國的行程。英國媒體BBC到上海街頭實地進行訪問，請民眾用一個字形容美國、表達他們想對川普說的話。中國最受歡迎的社群軟體微博上，「川普來了」也成為熱門搜尋詞，美國、中國和北韓間的問題成為注目焦點。

上海民眾被要求用一個字形容美國時，許多人給的答案不出意料如「猛」、「世界老大」等。雖有人給的答案是「自由」，但說出「民主」的人也似乎有點不確定的加上一句，「可能吧」。除此之外也有人形容美國「矛盾和複雜」，「NBA」以及「富有想像力」。

BBC也請上海民眾表達他們想對川普說的話，許多人認為兩國不應關係緊張、甚至是劍拔弩張。「中國沒有把美國當成敵人，而是想做朋友」，但也有人指出美國不應將想法強加在中國身上。另一人認為中國強對全世界有益，但美國現在並非這樣，而是以大欺小。許多受訪者想了解川普對中國的認識有多少，也認為川普和美國民眾對中國普遍不了解。

微博上「#川普要來了#」也成為熱門搜尋詞彙，川普即將和中國國家主席討論北韓核武問題成為注目焦點，其中最熱門的貼文是中國環球電視網討論這個議題的節目，內容抨擊美國將北韓問題都怪給中國，還將中美貿易問題扯進來。

中國網民也不忘記在這個機會開關於霧霾玩笑，因為中國每逢舉辦國際活動經常管制交通、周邊工廠，以確保當天空氣品質。網民海平Counselor說川普要來，「原定四天的霧霾一天就趕走了」，網民隨處是旅途說「颳風了，霧霾散了，川普來了。」

(中時電子報)