解放拉卡IS後　敘政府控美、土軍隊非法入侵

2017年11月08日 15:12 中時電子報 何宜玲

長久以來將敘利亞北部大城拉卡視為據點的恐怖組織IS，日前終於成功被逐出該城。敘利亞政府開心宣布解放拉卡之際，阿薩德總統(Bashar al-Assad)的高級顧問則聲稱美國和土耳其軍隊是非法入侵敘利亞境內的武力，敘利亞將會和非法入侵的軍事力量積極溝通，不會放棄拉卡這座城市。

根據路透(Reuters)報導，美國支持庫德族為主的敘利亞民主軍(SDF)上月成功解放拉卡以後，敘利亞總統高級顧問沙班(Bouthaina Shaaban)接受電視訪問時說，敘利亞政府不會放棄拉卡這片國土。沙班強調說，土耳其現在成了殖民國家，它的軍隊非法佔領我們的國土，美軍也同樣非法在我們的國土上生根。

成功解放拉卡以後，美國支持庫德為主的敘利亞民主軍遭控為非法入侵的軍事武力。(圖/美聯社)

沙班說，敘利亞將會積極處理這些非法入侵的軍隊力量。

儘管美國領導的敘利亞民主軍成功解放原本以拉卡為據點的恐怖組織IS，多次聲稱不會對敘利亞政府軍展開戰爭，但是不可諱言的是，美國和土耳其的軍事力量都希望敘利亞總統阿薩德下台。如今，恐怖組織IS被殲滅，敘利亞政府希望和庫德族展開新的對話、溝通，並聲稱他們不會放棄這座北部大城拉卡。

(中時電子報)