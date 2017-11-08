新竹市88暖男壘球隊 得1分捐1000元助弱勢

2017年11月08日 15:12 中時 陳育賢

新竹市88聯盟與活力社區棒球推廣協會近年推廣棒、壘運動不餘遺力，近來更決定每得1分就捐1000元助弱勢，個個都是暖男隊員。（陳育賢攝）

88聯盟棒球推廣協會理事長賴稟豐（右）呼籲，愛運動的朋友一起來打球兼做公益。（陳育賢攝）

88聯盟棒球推廣協會理事長賴稟豐（右）呼籲，愛運動的朋友一起來打球兼做公益。（陳育賢攝）

這支社區壘球隊員都是暖男，只要球隊每得1分，就捐出1000元幫助家扶等弱勢孩子！新竹市88聯盟壘球隊成軍不過1年多，但卻貢獻良多，不僅自己愛打球，同時也積極辦比賽推廣，近來更決定只要每得1分，球隊就捐出1000元幫助弱勢孩子，實在有夠暖心。

由新竹市活力社區棒球推廣協會與88聯盟棒球推廣協會共同號召熱愛棒、壘運動的朋友組成的88聯盟壘球隊，成員來自竹市各行各業，其中不少是市府主管、職員、民意代表助理、建築業、資訊科技業、攝影師、國中、小校長，最大共通點是，他們全都是愛家、愛孩子的好爸爸、新好男人，因此隊名即為「88」。

成員有包括市府民政處長張力可、員工何承汶、市長室祕書曾文濤、陳建名、市議員施乃如助理沈恰吉，己宣布參選下屆新竹市北區議員選舉的市長林智堅前辦公室主任賴稟豐…等，他們平時埋頭於市政建設，偶有空閒就帶著孩子到壘球場，一方面調適平日高壓的工作，另方面也做好親子關係，不因工作而疏忽與孩子的相處。

協會理事長賴稟豐表示，球隊成員超過8成都是有孩子的年輕好爸爸，我們慶幸能生長在好環境中，隊員們的孩子也都能獲得最好的照顧，快樂成長。

但社會上仍有許多不幸的小孩，他們沒辦法享受天倫之樂，有的更無法獲得親情愛護，更別說是受到暴力相向的悲慘孩子，就算有親情照護者，部分也因家中經濟而得不到正常的生活。

因此，球隊近來決定，只要球隊每得1分，就捐出1000元予新竹家扶等單位，幫助弱勢孩童，金額無上限，希望竹市每個幼童都能安心快樂的長大。

賴稟豐說，隊員們也在有此公益作法後，鬥志與球技似乎都受到感染，為了幫助弱勢小朋友，大家揮擊更加猛力，平均得分也有上飆之勢，協會更希望社會各單位、愛打棒、壘球的朋友共同加入這個公益活動，來就打球，得到健康、推廣運動又兼做公益，一舉三得，何樂不為！

(中時)