嘗遍啤酒孔府菜 濟青高鐵將於明年底通車

2017年11月08日 15:08 中時電子報 李靖棠

據大陸騰訊新聞報導，近年來大陸各地高鐵鋪設速度愈來愈快，地區內的重要交通動脈也逐步完工，繼西部的西成高鐵即將通車，山東半島上的新交通動線、連結兩大城市濟南與青島之間的濟青高鐵，也進入軌道鋪設的倒數階段。最新消息指出，這條全長286多公里的高鐵路線，將為山東帶來高速交通時代，遊客在濟南吃完孔府宴和遊覽大明湖後，僅需一小時多的時間，就能平穩地抵達青島，品嚐著名的海鮮和啤酒，讓山東的物流與觀光更上一層樓。

從2014年獲得中央批准動工，由中國鐵路總公司和山東省政府合作，砸下經費達599.8億人民幣（約2,736.8億台幣），從新建的濟南東站出發，沿途經過章丘北站、鄒平站、淄博北站、臨淄北站、青州北站、濰坊北站、高密北站和青島機場站等多個車站，終點站為紅島站。全線最高時速設計為350公里，濟南至青島的距離則可大幅縮減至一小時，期望每年最大載客量可達單向5000萬人。完工也可透過延伸連結，將沿海的煙臺、威海、日照等城市一併串聯，形成了省內的2小時交通圈。

濟青高鐵沿線中，困難係數頗高的青陽隧道完工。（圖/新華社）

雖然濟青高鐵尚未公佈所使用的列車組，但從其預定的350公里時速來看，很可能會使用目前行駛於京滬高鐵上的最新款復興號動車組。一旦完工通車後，未來大家前往山東半島旅行時，將可以從北京、上海等地，輕鬆地暢遊全山東的旅遊景點，並遍嘗各種美食佳餚。

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(中時電子報)