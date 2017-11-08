林佳龍：台中市是空汙防制最成功的地方政府

2017年11月08日 15:42 中時 盧金足

台中市長林佳龍8日接受電台專訪時表示，台中市是空汙防制最成功的地方政府，市府提出86項空汙減量行動方案，也是促使台電於空品不良時進行降載的首例，讓降載進一步形成全國性作為，市府認真做出成績，不分朝野、中央與地方之別，聯手努力改善空汙，讓市民看見台中的改變。

林佳龍接受台北流行廣播電台（POP radio）主持人黃光芹專訪，針對台中市空汙現況的處理與相關對策，林佳龍強調，台中市促進中央政府在空汙政策的三大變革，「這就是台中經驗！」

日前中央部會經濟部長沈榮津及環保署長李應元前往台中火力發電廠，視察電廠機組空汙防制設備改善情形，當天市府在綠色交通、綠能發電獲得補助外，對於鼓勵業者汰換老舊燃油鍋爐，改用天然氣鍋爐，每座鍋爐有50萬元的補助的創新政策也擴展至全國。

林佳龍說，台中市是空汙防制最成功的地方政府，市府2016年公告《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，要求所有的生煤堆置場必須要改成室內煤倉，改用高品質低汙染生煤。

此外，並要求中火4年內削減40％生煤用量，用政策法令工具進行引導，促使台中電廠投入約232億經費做空汙改善，規畫新建2座天然氣機組，取代目前4座老舊的生煤發電機組。

他表示，對於空汙議題應回歸理性討論、著重提出解決之道，而非過度政治化，市府積極改善空汙提出86項空汙減量行動方案，策略逐步展現成效，今年10月份未出現PM2.5濃度大於71微克/立方公尺，俗稱「紫爆」現象，月均值更下降至19.8微克/立方公尺，為自2011年監測PM2.5數值以來最低。

林佳龍進一步說明，2017年1至10月PM2.5均值濃度下降至20.4微克/每立方米，顯示台中市的空氣品質有改善趨勢。

主持人黃光芹關切外界是否仍存在「胡志強建設，林佳龍剪綵」的說法？林佳龍說，為了台中更好，市府穿著衣服改衣服，能夠留的預算都留下來，以台灣塔為例，並非廢掉而是進行變更，80億元要增加為150億元根本蓋不下去，且無功能，因此保留80億元改變定位作為智慧營運中心。

他表示，且有六家廠商投標進入第一階段評審，盼在不要過度追加預算的情況下順利完成，以BRT來說，當時規畫200多億元要蓋6條BRT，但第一條就出現問題，新市府上任後，改為優化公車專用道，不僅改善交通，保留場站並繼續使用車輛，毫無浪費更順利爭取到前瞻基礎建設計畫經費建設捷運藍線。

主持人也問及，民調顯示林佳龍在市區、原縣區均領先盧秀燕與江啟臣，怎麼解讀？對此，林佳龍回應，民調數字可作為參考，但更重要的是自己跟自己比較，轉變大台中是個挑戰，未來不管誰出線他都給予祝福並希望能打一場優質競選

維持高水準的君子之爭。

至於中央一例一休進行政策調整議題，林佳龍如何看待中央與地方的政策落實執行情形以及與行政院長賴清德的互動？林佳龍表示，大家都同意周休二日，但如何達到效果，執行的方法就很重要，有問題也應該適時調整，增加彈性，讓台灣上、中、下游的產業都能在接單時順利產出，淡季時能休假，把握執政目的避免介入太多細節，讓中小企業持續作為台灣社會發展的重要中間力量。

與賴清德的互動情況？林佳龍說，「賴院長是民選且當過地方首長，彼此間的溝通算是順暢！」對於賴揆抓的多項議題也都處理的不錯，有助政局穩定，當前尚有缺地、缺水、缺電、缺才及缺工等「五缺」問題、一例一休等問題要解決，他支持一例一休的調整，但作法上仍不應該管太多，避免太多行政程序問題。

(中時)