台灣人加入中共有障礙？盧麗安提這建議

中共黨員持鐮槌黨旗進行「紅色旅遊」。(中新社)

友善列印
中時電子報
中共十九大台籍黨代表盧麗安加入共產黨引發熱議。(本報系資料)

來自台灣的復旦大學教授盧麗安上月在十九大亮相，一下子成為兩岸的話題人物。面對媒體，她侃侃而談，表示自己20年前到大陸發展時，就已預料到可能來自台灣的打壓，但自己不願受到這種侷限，因而決定入籍。

大陸《上觀新聞》近日採訪到成為「網紅」的盧麗安，想了解這位難得一見的土生土長台灣黨代表。記者問她，台灣人加入共產黨是否值得鼓勵，以及對於台灣當局打壓的看法？

盧麗安告訴記者，越來越多年輕人想入黨（中共）是好現象，因為這代表中國特色社會主義被更多台灣青年所認識與接受。台灣青年首先放下成見來接觸這些內容，並在大陸生活或工作，在理論與實際相結合後產生入黨想法，很值得鼓勵。

盧麗安強調，自己比較不同的地方是，在1997年來上海就辦理了大陸身份證，所以沒有後顧之憂；她建議，可以在心與思想上先入黨，這至少在目前情況下做得到，外在條件還沒完全成熟時不要太拘泥於程序。

另一方面，對於來自台灣政府的打壓，盧麗安表示，自己20年前到大陸發展時就預料到了，當初就知道是在以身試法（兩岸人民關係條例）；她坦言，自己一直在思考「立法」的本意為何？本意應該是為了保障民眾，並且讓個體得到最充份的發展吧！

盧麗安最後說，這也是自己當觸選擇過來大陸的原因，因為不想要受它（兩岸人民關係條例）的侷限。

(中時電子報)

早餐店女孩從政路 徐巧芯選北市… 柯文哲拜會民進黨團 身段柔軟討…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。