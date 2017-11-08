台灣人加入中共有障礙？盧麗安提這建議

2017年11月08日 15:17 中時電子報 黃以謙

中共十九大台籍黨代表盧麗安加入共產黨引發熱議。(本報系資料)

來自台灣的復旦大學教授盧麗安上月在十九大亮相，一下子成為兩岸的話題人物。面對媒體，她侃侃而談，表示自己20年前到大陸發展時，就已預料到可能來自台灣的打壓，但自己不願受到這種侷限，因而決定入籍。

大陸《上觀新聞》近日採訪到成為「網紅」的盧麗安，想了解這位難得一見的土生土長台灣黨代表。記者問她，台灣人加入共產黨是否值得鼓勵，以及對於台灣當局打壓的看法？

盧麗安告訴記者，越來越多年輕人想入黨（中共）是好現象，因為這代表中國特色社會主義被更多台灣青年所認識與接受。台灣青年首先放下成見來接觸這些內容，並在大陸生活或工作，在理論與實際相結合後產生入黨想法，很值得鼓勵。

盧麗安強調，自己比較不同的地方是，在1997年來上海就辦理了大陸身份證，所以沒有後顧之憂；她建議，可以在心與思想上先入黨，這至少在目前情況下做得到，外在條件還沒完全成熟時不要太拘泥於程序。

另一方面，對於來自台灣政府的打壓，盧麗安表示，自己20年前到大陸發展時就預料到了，當初就知道是在以身試法（兩岸人民關係條例）；她坦言，自己一直在思考「立法」的本意為何？本意應該是為了保障民眾，並且讓個體得到最充份的發展吧！

盧麗安最後說，這也是自己當觸選擇過來大陸的原因，因為不想要受它（兩岸人民關係條例）的侷限。

(中時電子報)