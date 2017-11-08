同學揪團當車手 穿同衣取款遭警活逮

2017年11月08日 15:47 中時 王文吉

林嫌因失業，被高中同學吸收當車手，日前依指示到郵局提款。（王文吉翻攝）

林嫌遭逮捕時的衣著，與1個多月前取款時一模一樣，遭眼尖警方鎖定活逮。（王文吉翻攝）

同窗揪團當車手！台中警方日前接獲165反詐通報，鎖定身著印有「VANS」黑色T恤男子涉當車手取款，大安所員警8日晚間執行巡邏勤務，發現1名騎士身形、衣著與涉詐車手神似，一路尾隨4公里多，將他攔下帶回偵辦。年僅20歲林嫌見警方拿出ATM監視器影像，坦承領走13萬元，但當車手頭的高中同學遭逮，他只拿到1千元佣金，其他酬勞還沒入袋。

「那個穿黑衣服的，不是165通報的車手嗎？」大安所副所長陳國棟、警員李虹諭7日晚間7時許在大安區中山南路發現涉詐車手騎車閒晃，兩人尾隨4公里多，將騎士攔下一看「顏色、品牌LOGO一模一樣」，警問「你是不是有偷領錢？」騎士當場當場坦承犯行。

警方調查，20歲林嫌原在複合式咖啡館擔任服務生，今年9月間餐廳歇業，高中同學得知他失業，吸收他加入詐騙集團當車手，分別於9月28日、29日凌晨在大安區大安郵局及中山南路便利商店，共提領4筆計13萬1千元。

警方鎖定林嫌時，他正騎車在街上閒晃，因附近ATM提款機密集，員警懷疑他正在等候取款通知，不料被警方盯上落網。林嫌表示，他將領來的錢，交付給高中同學，只獲得1千元酬勞，後來同學被逮，其他部分的佣金都沒拿到。

據了解，大甲警方本月2日逮捕車手頭張嫌，他旗下車手除有胞弟外，另3人為海線私立高中同學，其中1人即為林嫌。

(中時)