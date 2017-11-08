中華男足練習賽 2比4不敵卡達職業隊

2017年11月08日 15:26 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中華男足移訓卡達備戰亞洲盃資格賽對土庫曼之役，7日與當地職業隊穆艾塔（Muaither SC）進行對抗賽，派出20人輪番上陣練兵，並由隊長陳柏良、傷癒復出的吳俊青先後進球，儘管最終以2比4落敗，但英籍教頭蓋瑞懷特（Gary J. White）滿意比賽過程，也有助於球隊調整。

「這場比賽我們幾乎安排所有人都上場，每位選手至少都踢了45分鐘，教練團可以從中看到優、缺點，」懷特說：「很開心看到每個球員表現，每位球員也很高興獲得出賽機會，對於本場比賽過程非常滿意。」

甜甜圈弟沈子貴下半場替補上場。（中華足協提供）

中華隊上半場掌控局面，並靠陳柏良進球，與穆艾塔戰成1平。下半場換上年輕球員應戰，包括門將段昍、趙明修、沈子貴（Will Donkin）都還未滿20歲，讓對手在5分鐘內連進3球，才被拉開比分。

「年輕球員比較少在國家隊上陣，這是個磨合期，大家首次配合，所以默契上還需要加強，面對如此高水平的球隊，只要一個小錯誤，就可能造成失分甚至落敗，而國際賽也是如此，對年輕選手是很好的經驗累積。」

「雖然最終沒有贏球，但球員們沒有因為失分放棄，反而繼續努力拼搏，把失分追回來。」懷特提到，中華男足在落後情況下，還能迅速調整反擊對手，對團隊來說絕對是一件好事情，感受到大家的拚戰精神。比賽的勝負也非重點，而是測試球員能否理解戰術。

(中時電子報)