柯文哲拜會民進黨團 身段柔軟討預算

台北市長柯文哲(中)赴市議會向民進黨團報告政策性預算說明。(黃世麒攝)

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台北市長柯文哲赴市議會向民進黨團報告政策性預算說明。(黃世麒攝)
台北市長柯文哲(中)赴市議會向民進黨團報告政策性預算說明，民進黨市議員許淑華(左)一度口誤，把「請媒體離席」說成「請市長離席」，說完自己也尷尬地笑了。(黃世麒攝)

盡管跟民進黨關係日益緊張，為求明年度預算順利過關，台北市長柯文哲今天中午放軟身段，前往議會民進黨團報告107年度政策性預算案。柯一改先前砲打陳菊的高姿態，改口民進黨團是市府推動政策最佳盟友，並懇請綠營議員全力支持，通過公宅興建、私立幼兒園補助款、市場改建、AIT舊地重建以及2備金等政策性預算。

會議前，黨團總召許淑華強調，柯文哲除了政策性預算要跟大家說清楚之外，還有其他問題也需要拿出誠意溝通，以後黨團才有明確立場，監督柯市府施政運作。原本柯文哲要求各局處代表一一提出報告，但遭綠營議員群起制止，總召許淑華要求，應該讓市長自己報告政策性預算內容概要。

柯文哲一改霸氣口吻，語氣柔和地感謝黨團給予說明機會，還說民進黨始終是市府推行公共政策最重要盟友，除了匯整局處意見進行報告外，也要聽聽大家意見，爭取黨團全力支持。

柯文哲首先談到公宅興建計畫，年底前有多項開工案件，例如列入下年度工作重點的廣慈博愛園區，以及其他32處公宅，這部分是實現居住正義最重要環節；其次是幼稚園問題，為了彌補沒有抽到公幼或非營利的家庭，市府決定要補助就讀私立幼兒園的學童，限定條件包括家長必須居住在台北市，戶籍至少1年以上，但問題是補助多少金額，排富條件為何，這些問題如果放寬處理，經費就會愈高，補助計畫預定明年9月開始實施，預算今年必須編列，希望黨團能夠提供建議。

至於市場改建問題，目前成功市場已經進行改建，屬於中繼市場的第一果菜市場跟漁市場，預計年底前開工，主體市場排定明年底開工。柯文哲表示，市府面臨的問題是改建工期太長， 未來考慮要將工期列入最有利標評分最重要的項目之一。昨天會議也出現小插曲，原本許淑華請媒體先離場，一時口誤說成「市長先出去」，引發一陣笑聲。

(中時)

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