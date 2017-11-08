中市議員要求成立專責文資建材銀行

2017年11月08日 15:59 中時 陳世宗

為提升台中市文化資產資修復水準及保存，市議員王立任、陳世凱8日要求市府應成立「文資建材銀行」，未來可收受舊建物拆除時遺留的建材，整理後還可再利用做為其他古蹟、歷史建築等修繕之用。文化局指出，市府預計設置在大里區「台中支局葉煙草再乾燥場建築群」桶菸倉庫。

台中市議會8日進行教育文化業務質詢，市議員張雅旻、王立任、陳世凱關心文化資產保存問題；張雅旻建議市府結合民間力量，強化文化資產防災能量。

王立任拿出舊建築拆下的斗、栱以及窗戶等建築構件說，舊房子有很多優良建材可回收再利用，大量良好建材在拆除過程中被催毀是件可惜的事，這些雕刻構件外；包括材料、門窗、木料、磚塊、水泥瓦等舊料，應更前瞻性成立「台中市文資建材銀行」。

王立任說，文資建材銀行和一般銀行一樣，要有人存款也可供應需要的人提款，並且永續經營；可收受公有建築或民間老屋拆除及遺留的建材，未來有文化資產或老屋修復時，可向建材銀行洽詢是否有適合應用的舊材；不但可讓資源發揮更大效益，也有愛物惜物的觀念推廣。

文化局長王志誠說，目前已著手規畫設置相關事宜，自105年底即積極尋找合適地點，經評估後預計將設置在大里區歷史建築「台中支局葉煙草再乾燥場建築群」的桶菸倉庫，面積約527坪；明年將追加500萬元預算，文資處並研擬資材進出倉儲管理機制或委外管理。

(中時)