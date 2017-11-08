花現台中好地方 社區文化季登場

台中市社區總體營造年度盛會「2017台中市社區文化季」，即日起至12日在台中文化創意產業園區登場。（馬瑞君攝）

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台中市社區總體營造年度盛會「2017台中市社區文化季」，即日起至12日在台中文化創意產業園區登場，以「花現台中好地方」為主題，透過靜態展、論壇、劇展及市集等活動，呈現年度社區營造成果、地方文化館營運成效。

台中市政府文化局主任秘書楊懿珊表示，近年來台中市社區營造蓬勃發展，社造成果質量有目共睹，希望藉此引動更多社區的居民，一步一腳印，一起用社造力量，記錄在地故事。

文化局指出，社區成果「百花齊放主題展」包含「一區一特色」、「博館花語－藏在城市中的故事」、「企業參與社造館」、「青年行動館」、「漁寮故事館」、「在地知識館」、「旅行臺中」、「童玩故事館」等8個主題，現場有15種互動體驗。

此外，成果展新增「地方館舍」區，展出包含台中市纖維工藝博物館、民俗文物館、版印特藏室的特色文物，介紹臺中文化館舍營運成果。並邀請豐原漆藝館及纖維工藝博物館辦理漆藝茶壺墊和織帶等手作體驗，帶民眾深入認識文化館舍。

文化局表示，今年是台中市社區營造豐收年， 在文化部「社區營造三期及村落文化發展計畫」補助金額拿到全國第一；在執行成果方面，社區提案數量較去年增加7成，提案主題除關注在地人文地產景外，今年更增加企業參與社區營造及青年提案，激發更多文化的多元性與價值。

(中時)

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