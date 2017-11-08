勞動力發展署中彰投分署選手國際技能競賽大放異彩

陳世彬在國際技能競賽CNC車床職類競賽脫穎而出，勇奪優勝佳績。（圖／中彰投分署提供）

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勞動力發展署中彰投分署培訓的選手周承誼拿下優勝榮耀，還與外國選手砌磋技能，獲益良多（圖／中彰投分署提供）

為國爭光！有技能界奧林匹克之稱的國際技能競賽，2017年第44屆賽事於阿布達比舉辦，台灣代表團獲得4面金牌、1面銀牌、5面銅牌、27項優勝的好成績。其中由勞動部勞動力發展署中彰投分署培訓的選手團隊勇奪1金6優勝，讓台灣站上國際舞台，也為以實力與努力打造的技職人生創新紀錄。

就讀台灣科技大學機械系的選手陳世彬，角逐備受矚目的CNC車床職類競賽，從眾多好手中脫穎而出，榮獲優勝佳績。

陳世彬從去年10月正式獲得國際競賽國手資格後，開始長達1年、每天近10幾小時的訓練過程，「獲選國手是至高無上的榮耀，但也身負為國爭光的責任！」他說，從入選國手開始到比賽結束這段時間，每天8點在中彰投分署開始訓練，除了用餐與閒暇的休息時間外，不斷透過自我要求練習到晚上10點才結束。

訓練過程難免枯燥乏味，陷入瓶頸，但中彰投分署一直給予協助和支持，讓他這1年可以無後顧之憂，盡情為國際賽來努力。

拿下砌磚優勝的選手周承誼，為台灣科技大學營建工程系的高材生，1年多前為要獲得國手資格一圓出國比賽的夢，斷然選擇休學1學期，只為將自己的技術練到爐火純青，比賽雖然沒完成奪金的目標，但為期1周的國際競賽之旅讓承誼收穫豐富。

周承誼說，因為所學是砌磚，所以每到一個新地方最先觀察的就是該地區的建築風格，阿布達比不愧是國際都會，整座城市的建築風格、空間調性與區域規劃和亞洲都市不同，趁機體會到中東與歐洲的建築形態。

期間認識多名歐美選手，在賽後交流彼此的技術與對職涯的規劃，了解國外在建築與砌磚產業的發展態勢跟走向，周承誼表示，沒帶金牌回國固然可惜，但獲得產業新知、跨國友誼與滿滿回憶。

勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉強調，大部份的選手卸下國手身份後隨即返回校園回歸學生身份，接著還有求學、就業目標待他們去挑戰，不論有無奪牌奪名他們努力不懈的精神都值得青年朋友學習。

在國際技能競賽過後，中彰投分署會持續以活絡中彰投技職能量為己任，培訓更多技職人才，增進中彰投青年技術人員相互觀摩、了解與切磋，並邀請服務轄區的國高中教育單位參訪分署職訓業務，讓技能發展在台灣中部往下扎根，技術人才向上提升。

(中時)

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