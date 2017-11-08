前夫買春 張雨綺二婚遭傳富尪欠債上億、租豪宅裝闊

張雨綺去年和富商袁巴元閃婚。（圖／取自張雨綺微博）

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中時電子報
前員工爆料袁巴元欠債上億。（圖／取自新浪娛樂）

「星女郎」張雨綺曾參加周星馳電影《長江七號》、《美人魚》，人美感情路卻不順遂的她，3年前因導演前夫王全安買春遭逮，隔年宣告離婚，去年張雨綺再婚嫁給50億富商袁巴元，今年宣告有喜，沒想到今(8日)陸媒報導，指袁巴元工作欠債數十億，豪宅、私人飛機都是租來的，疑為假富豪，但張雨綺方面尚未回應。

因王全安嫖妓遭逮，2015年張雨綺便與他簽字離婚，去年張雨綺戀上身家數十億的富商袁巴元，傳聞兩人認識10天就展開交往，兩個月後便決定結婚，今年6月張雨綺傳出有喜將赴美國待產，經紀公司證實後，張雨綺也發文認說：「你心裡，我肚裡，大家一起哈哈笑」。

今據《新浪娛樂》報導，袁巴元的前員工爆料公司財務吃緊，拖欠的貸款和薪水高達數億，並秀出資料證明到今年4月底時，袁巴元欠款總額高達3.65億人民幣（約16億台幣），該員工更說，袁巴元的賴皮行為早在業界出名，2010年他曾因拖欠廣州服飾廠商大筆金額，宣告破產，且袁巴元私下愛玩德州撲克，常常一出手就是大輸百萬，更稱袁巴元現在住的豪宅，張雨綺的私人飛機都是租的，並無如此富裕，但對此爆料，張雨綺夫妻暫未澄清。

(中時電子報)

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