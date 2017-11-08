科技部「加班過勞傷大腦」漫畫 網友：打臉賴清德和勞動部

2017年11月08日 15:44 中時電子報 林郁庭

科技部在臉書PO出4格「漫話科技」，告訴大家過勞有多可怕（圖/翻攝自科技部 臉書）

行政院長賴清德6日討論一例一休修法方向，目前已確定「7休1」鬆綁為「14休4」，勞工最多可連上12天班是共識，引發各界熱議。網友日前找出科技部2日在臉書PO出4格「漫話科技」，告訴大家過勞有多可怕，讓網友看了紛紛直呼「難道是在打臉勞動部」？

一例一休修法在即，行政院長賴清德6日拍板七休一制度將採「有條件放寬」。行政院發言人徐國勇今表示放寬後對勞工的權益沒有任何損害，但勞團痛批賴內閣走回頭路，揚言要前往行政院抗議。

但如果失去工作，卻只能回家吃自己（圖/翻攝自科技部 臉書）

對此，有網友找出科技部在臉書粉絲專頁分享的漫畫，內容提到睡眠不足時，會對身體造成傷害。當中更是直指，若是熬夜加班睡不飽，大腦就開始自己吃自己了；但如果失去工作，卻只能回家吃自己，最後更是提問「星形膠質細胞和老闆，誰比較可怕？」

提問「星形膠質細胞和老闆，誰比較可怕？」（圖/翻攝自科技部 臉書）

雖然漫畫內容是「講睡眠VS工作的重要性」，但網友認為這是科技部畫漫畫用力打臉勞動部，紛紛留言吐槽「抓到了 科技部反做十二休二」、「這樣打臉勞動部跟你們家的賴院長，真的可以嗎？XD」、「來朝聖看打臉」、「這麼好的漫畫 應該轉給總統府 行政院 勞動部看看」、「勞動部：你科技部要跟我對幹？」、「根本打臉姑婆勇」、「各部會互打不用錢」，還有不少人紛紛tag勞動部、蔡英文 Tsai Ing-wen、 賴清德：「看到沒，科技部用科學證明，請讓勞工有適度的休息啊」。

而科技部也在留言串中回應，這篇漫畫主要是針對星型膠狀細胞在睡眠不足下會過度修剪突觸，甚至出現類似微膠細胞的吞噬行為。

(中時電子報)