MLB》哈勒戴：曾力壓王建民的滾地球大師

2017年11月08日 15:47 中時電子報 盧品青

哈勒戴(Roy Halladay)因飛機失事不幸過世，年僅40歲。台灣球迷可能還記得他當年與「滾地球大師」王建民的數次對決，即使巔峰時期的王建民(2005~2008)兩度以強大的沉球橫掃聯盟，仍數度敗於哈勒戴之手。

哈勒戴曾被比為西部快槍手「醫生」哈勒戴(Doc Holliday)而得到醫生的稱號，曾在2010年投出完全比賽，同年季後賽又投出無安打比賽，這個紀錄在大聯盟前無古人。他擁有極為犀利的切球與沉球，切球自然還比不上傳奇守護神李維拉(Mariano Rivera)，但他的沉球也頗具水準，被形容有如保齡球般沉重，與「沉球達人」王建民都是有名的滾地球大師。

以滾飛出局比來說(滾地球與高飛球出局的比例)，聯盟投手平均值大約接近1.10，滾地球出局僅比高飛球多一點點。例如陳偉殷這樣的飛球型投手，滾飛比更低至0.87，滾地出局數少過飛球出局。

然而2006年的哈勒戴滾飛比是2.17，前一年是更優秀的2.38。不過王建民比他還厲害，2006年滾飛比2.59、2007年2.13，那兩年王建民都拿下19勝，哈勒戴則是連續兩季16勝。哈勒戴生涯滾飛比為1.69，王建民2.12。

以沉球的造詣來說，巔峰時期的王建民可能還勝過哈勒戴，不過王建民的高峰期很短，而哈勒戴一投就是16年，生涯203勝、2117次三振。兩人對決時哈勒戴還在藍鳥，王建民雖有洋基打線做後盾，5次對決也只贏過哈勒戴1次，那次是2008年洋基開幕戰逆轉險勝藍鳥。

同期的高手還有前響尾蛇投手韋布(Brandon Webb)，他的生涯滾飛比是誇張的3.00，在王建民19勝的那年，韋布拿下了國聯賽揚獎。但韋布生涯因傷所苦，僅投7年就被迫退役，另一名同期滾地大師庫克(Aaron Cook)投了11年，因此哈勒戴的屹立不搖是比較難得的。

(中時電子報)