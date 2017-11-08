和南洋表演藝術連線 國藝會「華藝集匯」論壇開跑

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國家文化藝術基金會（以下簡稱國藝會）與廣藝基金會共同推動的「表演藝術華文地區推廣平台」，2015年啟動以來，目標要將台灣優質的表演藝術推向廣大的華文地區，今年更首次辦理「表演藝術華文地區推廣平台—華藝集匯」國際論壇，邀集新加坡、馬來西亞、上海、香港等華文地區場館及藝術節代表來台，11月9日起為期4天，安排座談會、現地參訪、推介會、欣賞演出等活動。

「表演藝術華文地區推廣平台」為國藝會推動「國際藝術網絡發展平台專案」的子計畫之一，旨在將台灣的表演藝術團隊，尤其是中小型團隊和青年藝術家的作品，推廣至華文地區，如中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地。

此計畫透過推廣、媒合、培育等多重策略，尋求與國際藝術節合作的機會，協助團隊參加演出交易會及在藝術節演出，推薦藝術家及行銷、製作人才駐地實習等，期許作為台灣表演藝術團隊及工作者躍上國際的推手，兩年來，協助團隊於中國表演藝術市場的開發已有成效。

今年8月也首次前進新加坡，與新加坡華文小劇場藝術節合作舉辦「圓桌會談」，匯聚台灣、新加坡、馬來西亞劇場界人士分享現況，也為「華文表演藝術南洋連線」（華藝南洋連線）的串連，搭起初步的橋樑。

而11月在台灣舉辦的「華藝集匯」國際論壇，以「華文地區之跨域合作、攜手前行」為主題，邀請馬來西亞喬治市藝術節藝術總監Joe Sidek、新加坡國立大學藝術中心華文戲劇部門王于心、上海話劇藝術中心國際交流主管黃佳代、香港大館表演藝術節目策劃吳卓恩、馬來西亞平台計劃藝術總監羅國文、新加坡亞洲網路雜誌創辦人蔡兩俊來台，與台灣的表演藝術團隊展開深度交流，speed dating推介會之外，另還安排參訪國藝會「表演藝術國際發展專案」補助團隊等多項活動，揭開未來合作關係的新扉頁。

「華藝集匯」於11月9日、11日，在華山文創園區中4B二樓演講廳舉辦兩場座談會，主題分別是「華藝南洋連線的5W1H」與「中國市場新展望」，兩場座談會均開放報名。

(中時)

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