勞基法修法 卓榮泰請託民進黨團支持

2017年11月08日 16:01 中時 曾薏蘋

行政院院會預計明天通過有關一例一休再修正的《勞基法》修正草案，民進黨今(8日)中常會，民進黨中央發言人阮昭雄轉述，行政院秘書長卓榮泰則在代表行政部門報告時表示，經過多次與黨團討論，明天行政院會將通過《勞基法》修正草案，請託黨團支持；民進黨立院黨團總召柯建銘說，正積極協調，其他行政院優先法案，黨團也會積極支持。

據轉述，民進黨中常委、財委會主委陳勝宏會中提到，勞資協商後報主管機關，希望行政程序要快一點，不然萬一一拖就一個月，大家的美意無法落實，反而對事情沒有幫助。卓榮泰承諾，會責成相關單位，包括勞動部來討論，看如何補這個缺口。

立院黨團三長柯建銘、劉櫂豪、何欣純也幫忙說明，指出可以就行業別的公會去做跟主管機關申請。據轉述，主席蔡英文對於勞基法修正都沒有做任何回應。

此外，今天中常會前，民進黨前黨主席林義雄的「人民作主基金會」，今天在民進黨部樓下廣場展開為期16天的「落實民主，補正《公投法》」24小時接力禁食行動，要求立法院應盡速通過《公民投票法》補正。

民進黨發言人阮昭雄表示，公投法是執政黨的優先法案，目前在國會審查，尊重國會安排，期待國民黨及其他在野黨通力合作，是有可能通過的，將為人民最大福祉來努力，希望前輩們保重身體。

(中時)