大陸可重複使用太空飛機 預計2020年完成

大陸打算在2020年完成母子式太空飛機，這是西方研究幾十年都無法達到的目標。(圖/網路)

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中時電子報

太空網(Space.com)報導，大陸太空研發機構預計在2020年推出可重複使用的太空飛機，將會使進入太空就如搭乘飛機一樣簡單。

太空網引用新華社的說法，稱大陸的「可重複使用航天運載器」研制將有重大突破，預計在2020年左右將完成首飛，並將實現10天10次發射、發射成本降低至運載火箭五分之一的目標。

大陸「騰雲計畫」的概念模型，這個概念在西方航太單位已經出現許久，但是難度很高。(圖/網路)

研究員陳洪波說：「新一代航天器將會更容易維護，可以提高發射頻率，與降低成本，載人太空旅行會更容易。」

另一個太空研發單位航天科工集團公司的劉士權說：「我們已經完成了火箭發動機和其他關鍵部份的幾次地面試驗，取得了令人矚目的成就。」

中國大陸的可重複使用航天運載器是一種揹負式水平起飛的太空飛機，據稱叫做「騰雲工程」，他們希望太空飛機可以成為大陸未來的太空計畫主力，於2020年在地球和月球之間建立地月中間太空站，然後在2030年代中期降登陸月球。

美國在1970年代提出的母子式太空梭，大陸的騰雲計畫可能會採用這種方案。(圖/space.com)

當然，大陸的太空飛機計畫並不是第1種有翼太空船。美國航太總署在開發太空梭(現已經退役)之前，也曾設計過同概念的太空飛機，德國、英國都有類似的計畫，但是都受限於極衝壓引擎開發不成而中止，美國太空梭最終仍採用火箭一般的垂直發射模式。

(中時電子報)

文章來源：China Aims to Launch Reusable Space Plane by 2020

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