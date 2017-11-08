大安濱海自行車道啟用 議員爭取龜殼公園升級

2017年11月08日 16:16 中時 王文吉

濱海堤頂自行車道可飽覽台中海線與風力發電美景。（王文吉攝）

台中市大安區濱海堤頂自行車道8日完工啟用，市議員吳敏濟在說明會上宣佈爭取擴大龜殼生態公園，成為台中市的亮點公園，並以自行車道串連沙雕美術館、濱海樂園、媽祖文化園區、龜殼生態公園、大安水蓑衣生態園區、南埔鷺鷥林，市長林佳龍的「南高美、北大安」海線雙星願景即將實現。

說明會於大安區頂龜殼堤頂休憩平台舉行，觀光旅遊局簡報指出，大安區濱海堤頂自行車道合計長2公里，工程經費2200萬元，由市議員吳敏濟提案通過，為雙向的自行車道，後續還有6公里海堤，將分2、3期興建堤頂自行車道。

近年來，大安區堤頂自行車道海堤外的沙灘上已自然形成紅樹林及雲林莞草濕地，吳敏濟建議將堤外濕地以及溫寮漁港北邊的紅樹林生態區，一併納入龜殼生態公園範圍內，升格為台中市的亮點公園，爭取常態性的經費挹注。

海墘社區螃蟹達人涂進興表示，堤頂自行車道海堤外潮間帶，到溫寮漁港北側的紅樹林生態區有30餘種螃蟹棲息，龜殼生態公園升級後將是一座豐富的戶外生態教室。與會的龜殼里長洪正義及海墘里長王勝宗均表示樂觀其成，期盼為來成為台中市的旅遊新亮點。

出席說明會的農業局科長徐宏銘指出，當地的生態條件十分豐富，該局將請專家學者共同研究，營造更好的環境生態。水利局也承諾，若有需要利用到海堤的部分，該局一定會全力配合。

吳敏濟表示，堤頂自行車道適合運動休閒，遊客可以慢遊的方式，參觀大安的各項建設、生態及美景；未來會有棧道伸向海灘，不過大安因潮差及海浪較大，會因地置宜以石材或水泥興建，與高美濕地的木棧道不同。

(中時)