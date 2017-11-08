總統：台灣要善加利用多元國力跟友邦交往

2017年11月08日 16:24 中時 曾薏蘋

民進黨今中常會，邀請國安會副秘書長蔡明彥、外交部次長吳志中以「『永續南島，攜手共好』太平洋友邦之旅成果報告」為題專案報告。發言人阮昭雄會後轉述，身兼黨主席的蔡英文總統裁示，台灣要善加利用多元國力，醫療實力、農業技術和教育資源，跟友邦有更緊密、更深入的交流往來。

蔡總統會中指出，台灣的外交工作有幾個重點，要展現台灣對國際社會貢獻的能力，也要勉慰在世界各地打拚的台灣人，而實質參與、合作是我們的核心目標。

她說，太平洋島國友邦正面臨全球氣候變遷的挑戰，台灣要實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的精神，為對抗全球氣候變遷盡一份心力。

總統說，台灣和馬紹爾、吐瓦魯、索羅門群島友邦的往來，有許多相同的文化和環境發展型態。台灣要善加利用多元國力，用醫療實力、農業技術和教育資源，跟友邦有更緊密、更深入的交流往來。

總統也強調，這次出訪過境美國的夏威夷與關島，見到許多僑胞和老朋友，非常感謝美國在台協會與國務院的協助，相信今後台美雙方在各方面都會繼續密切、穩健的合作，一起為區域的和平穩定努力。

總統表示，外交關係並非一蹴可幾，還得面對隨時變動的國際情勢。即使如此，外交人員每天奔波、耕耘對外關係；台灣的海洋文化和包容性，更是和他國接觸時的優勢。只要政府和人民團結一心，台灣的國際關係就能永續發展。

(中時)