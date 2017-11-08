東森購物下架台數科 擴大MOD對會員服務

2017年11月08日 17:03 工商 張佩芬

東森購物台旗下5個頻道今（8）日開始確定在台數科集團所屬系統台已下架，估計影響約33萬收視戶，包括台中市大屯有線電視、台佳光有線電視、南投縣市中投有線電視，雲林縣佳聯有線電視、北港有線電視等，但公司今年已上架MOD加大對會員服務。

東森購物表示，與台數此爭議起因於購物頻道上架費居高不下，東森購物台5個頻道1年需付給台數科集團系統台高達約1.2億元上架費，東森購物認為「不同區域的消費人口、消費能力不同，上架費應有所區隔」，在市場機制上應給予合理調整價格的空間。

但雙方對於上架費調降問題始終未達成共識，而台數科也向國家通訊傳播委員會（簡稱NCC）申請將東森購物頻道下架，並提起民事訴訟、拒收東森購物台支付承諾上架費的支票，對其他有上架費爭議的購物台卻毫無動作；因此，東森購物台認為台數科有明顯差別待遇與濫用市場地位，具狀向公平交易委員會檢舉。

針對台數科所屬系統台區域將東森購物頻道下架是否會影響營收，東森購物表示，整體影響並不大，雖然在有線電視部分減少了台數科等系統台近33萬戶的收視戶，但近年積極拓展新通路有成，尤其今年東森購物已成功上架中華電信MOD，以目前MOD現有150萬戶計算，一加一減，等於東森購物的電視購物通路實際上還增加了117萬戶的收視戶，若MOD今年底達到200萬戶的目標，東森購物等於大幅增加了167萬戶的收視戶數，而且還免去原來台數科等系統台高昂上架費。

東森購物在MOD已上架的5個頻道在此部份營收目標今年為7億元，看好MOD戶數持續增長，明年將挑戰10億營收。此外，東森購物在策略上也早已佈局包括網路、型錄與電話行銷等多通路行銷，已占全部營收40％，成效良好。

東森購物為台灣首家電視購物業者，已陪伴消費者長達18年，多元創新的風格已成為領先產業指標，眾多收視戶對東森購物充滿感情與支持，頻道下架將影響眾多收視戶權益；針對得易Ponta卡會員，東森購物表示所享的會員權益將不會有任何改變，消費者可安心購物，東森購物也會盡力維護廣大會員消費者的權益，繼續提供更優質的商品和服務給所有的會員。

(工商)