壓力加作息混亂 陸調查：4成媒體人產生胃糜爛

大陸調查顯示, 四成媒體從業人員有腸胃毛病和胃糜爛.(達志影像/Shutterstock)

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中時電子報

據大陸新京報報導，今日是中國大陸的記者節，由中國健康教育中心發起、聯合北京、上海、廣州、武漢四地多間醫院，對媒體從業人員進行抽檢，共同發佈了《中國媒體人胃健康抽樣調查報告》。在報告中赫然發現，竟有高達近4成的媒體人患有糜爛性胃炎，另有22.34%的人出現了明確的胃部病變，需緊急接受診療；有8.51%的人患有胃息肉、黏膜異常隆起的占6.38%、胃出血等其他症狀則有2.13%。主要原因不外乎是壓力過大和三餐不規律，讓人對媒體從業者的健康感到憂慮。

胃糜爛並非胃潰瘍，明顯症狀包含噁心，嘔吐和上腹部不適，如果不能進行及時治療，有效地遏制疾病的發展，那麼就會產生消化性潰瘍，甚至出現上消化道出血，直接危及患者的生命。糜爛性胃炎起病較急，在原發病的病程中突發上消化道出血，表現為嘔血及黑糞，單獨黑糞者少見。出血常為間歇性。大量出血可引起暈厥或休克，伴隨著貧血症狀。出血中上腹隱痛不適或有觸痛。

醫學專家提醒，媒體人工作壓力大，且長期保持不良生活方式，屬於胃病高危人群。大部分媒體人在面對胃部不適時，大多持忽視態度，導致胃病發生率大增。建議每年進行一次胃鏡檢查，以及時發現隱患，儘早治療。這項計畫將為大陸國內700名媒體人，提供免費和無痛的膠囊胃鏡機器人檢查，藉此提高大眾對於胃病的健康意識。

(中時電子報)

文章來源：抽樣調查顯示：近4成媒體人胃糜爛 壓力過大、三餐不規律或是主因

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