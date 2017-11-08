文言文太難 綠委提案砍考試院預算

2017年11月08日 16:23 中時 周毓翔

（16：53更新）立法院司法及法制委員會今天審查考試院預算，民進黨立委周春米等人提案刪除考試院「一般行政」工作計畫2000萬的預算，提案以律師司法官考試為例，文言文比重與難度甚高，但跟未來執行業務的關係很低，也與「法律白話文運動」背道而馳，因此提案砍預算。藍委林為洲、王育敏則當場批綠委，「如果不考文言文改考白話文，那還要考什麼，大家都考一百分。」

提案指出，各界對國考國文科存廢爭議多年，提案認為文言文比重及難度太高，將來也用不到，各界對於國文考科制度的改革提供相當多建言，至今考試院對此仍採取保守態度，以「培養國學素養」為由，不當加重考生負擔，甚至還有作文題目出現大幅文言文的情形，令人匪夷所思，因此提案刪預算，要求考試院審慎研議國文考科之必要性與改革方向。

周春米表示，提案刪預算是為了讓考試院與考選部關注到典試制度長期以來的問題，「考試題目怎麼出，落點在哪都不告訴學子，如果出了一題從來不知道的，不在預期當中的題目，考試院從來沒認知到這個嚴重性，是對考生的傷害。」

林為洲則認為，出考題還是要維持典試委員的獨立性，否則會有洩題或被說是學閥的問題，周委員說要給個考題方向，但也不能太容易被預測，「考試就是希望你全部都懂、全部都讀啊」，若認為典試制度有問題，應該是去檢討汰除不適格的委員才是。

民進黨立委蔡易餘舉例時則突然鬧了笑話，蔡易餘舉例說，如果法律系要考司法官，認真讀書唸書沒空看新聞，結果這段期間修了新的法他沒掌握到，結果考了這條他不會，「這會不會很誇張？」

民進黨立委葉宜津則趕緊打斷蔡易餘說，「這形容不好啦！」葉宜津說，要考司法官律師當然還是要關注新聞知道法律的變化才對，他也認同林為洲說要維持出題的獨立性，但她也認為，現在講求一些專業律師，熟悉特定法律的，儘管他在特定領域有實務經驗，也唸到融會貫通，但卻往往因為「一題」與他專業領域沒關係的，就讓他失去資格。

考試院秘書長李繼玄則表示還是要尊重典試委員獨立行使職權。他也拜託委員，該項預算已經沒多少，刪減2000萬運作上會有困難，經協調後，全案最後保留。

(中時)