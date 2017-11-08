全面顧食安 摩斯漢堡「實驗室生物風險管理系統」受表揚

2017年11月08日 17:06 工商 姚舜

為確保食安，並防範隱身於實驗室中的微生物病菌竄出，引進日系速食連鎖品牌摩斯漢堡入台並成功發展連鎖的安心食品（1259)，配合政府計畫已正式導入並建制「實驗室生物風險管理系統(CWA15793）」，為連鎖餐飲業中第一且是唯一導入該系統的企業，並於今（8)日 接受衛生福利部疾病管理署的肯定與表揚。

安心食品（摩斯漢堡）食品檢驗中心課長謝佳玲今日受邀發表成果。她表示，為確保檢驗技術的專業準確， 安心食品的實驗室擁有數種菌株，由人員全體參與危害因子分析作業，包含檢驗前、中、後及菌株保全等。謝佳玲表示，過程中若發生任何微生物病菌感染風險，都可能會危害員工健康，嚴重恐導致病菌蔓延進而影響檢驗中心周邊鄰居的身體健康，而摩斯漢堡導入的管理系統是透過「品質管理循環(PDCA) 」針對品質工作按規劃、執行、查核與行動來進行，鑑別出實驗室危害風險，進一步確保員工、社區民眾、承包商安全及維護環境永續發展。

謝佳玲強調，摩斯漢堡食品檢驗中心實施嚴謹的內部管理，包括檢驗人員之教育訓練、程序文件導讀、病原體安全資料表(PSDS) 、緊急應變計劃與實地演練、危害鑑別與風險評鑑結果與控制等措施，並於今（2017）年起進一步推動實驗室導入「生物風險管理系統」，以嚴謹態度以「保護人員健康」與「零生物安全事故」為最高準則，不僅保護員工，更擴及承包商、訪客、社區民眾，確保整體環境免於暴露在內部存放處理之生物製劑與毒素中。

摩斯漢堡在台成立26年來，致力於安心、安全之食品安全經營理念，以「綠色三合一」政策為核心，由1.生產履歷、2.在地食材、3.契作農場」三環節嚴格把關，2010年自設「食品檢驗中心」，為摩斯漢堡全體食材自主加強檢驗，堅持多一道關卡保障消費者食的安全，檢驗中心於2011年通過「財團法人全國認證基金會(TAF)」認證。

摩斯漢堡總經理高順興表示，摩斯漢堡食品檢驗中心未來將持續推動：1.降低生物製劑與毒素不慎釋出或曝露其中的風險。2.將危險性生物物質於未經授權下遭到蓄意釋出的風險，降低至可接受程度，進行風險評鑑，落實規定之管制措施。3.遵守適用於處理或持有生物製劑與毒素之相關法規。4.確認有效管理生物風險的必要性，凌駕於所有非「安全衛生」操作要求之上。5.將生物風險相關的個人職責，迅速通知及傳達給全體員工及相關第三方得知。6.持續改進生物風險管理績效。」等六大零生物安全危害政策，以求全方位加強食品安全。

(工商)