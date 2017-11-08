台灣人英語程度全球排40名 連日本都輸

2017年11月08日 16:23 中時 林志成

台灣人英語能力直直落！EF國際文教機構今天發表全球非英語母語國家的英文程度排名，在80個國家中，荷蘭人的英文程度高居第1，台灣則排第40名，不但較去年第33名下跌7名，還輸給日本。

EF EPI（EF成人英語能力指標的排名結果來自）是EF利用所建立的免費標準英文檢定測試，讓18歲以上民眾自行上網檢測，今年有來自80個國家的100萬人參加。

根據這項檢測結果，非英語母語國家的英文程度，前3名分別是荷蘭、瑞典及丹麥，他們的得分是71.45分、70.40分、69.93分。

亞洲國家方面，新加坡居全球第5名、馬來西亞第13名、菲律賓第15名，是表現比較好的國家。至於台灣，在亞洲國家居第11名，落後新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、香港、南韓、越南、中國大陸、日本及印尼。在過去各項英語能力評比中，台灣一向贏日本，但這次卻輸給日本，頗讓人意外。

全球排名方面，台灣今年位居第40名，比2016年的第33名、2015年的第31名，連續2年退步。今年台灣人的平均得方是52.04分，比2016年的52.82分、2015年的53.18分退步。

EF表示，亞洲各國都有志提高英語水平，並為此設計了無數項目，包括全面的教師再培訓計畫，以增加與母語英語人士交流的機會。然而，亞洲的家長對公立學校的英語教學水平仍不滿意，得負擔小孩額外到補習班學習英語，以提升程度。

如何以教育提升台灣人的英語能力？EF研究及學術合作資深總監陳彥銘建議，學校的英語課程應該用英語教、不要用中文，莫將重點放在教文法，而是讓他們可以實際用英語溝通，加上高教要國際化，並提供更多獎學金讓學生可以出國留學。

美商萬寶華集團台灣分公司Experis品牌台灣區總經理吳璧昇說，他們曾經對國內企業進行調查，同一個職位，2/3雇主會錄取英語能力較強的那一位，1/3雇主願意給英語好的那位每月多6000元薪水，可見英語能力在職場是相當重要的。

(中時)