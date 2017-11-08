他在對岸工作15年 點出台灣人看大陸的3個盲點

2017年11月08日 16:33 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

大家眼中的中國大陸是什麼樣子？近日一名台商在網路論壇「mobile 01」發文，分享赴陸經商、定居期間15年所觀察到的兩岸現況，揭台灣人看中國大陸的3大盲點，直言「台灣人被自己的驕傲壓死」，希望喚醒更多台灣人正面看待問題、解決問題。

發文者透露，自己2006年起被派駐到上海，期間歷經創業開公司、轉往大陸前100強陸企上班；直到去年底，為了陪孩子，婉拒年薪超過百萬人民幣工作，返台生活。

回台後，他發現台灣人看大陸有3盲點。第一是，台人認識的大陸多是台商或者新聞眼中的大陸，而非真實的大陸；他表示，多數台幹赴陸後多在台灣圈子活動，對外接觸有限，往往對於很多事情是脫節的狀態。

不過，他也強調，不是說台幹不理解大陸的真實發展，但若只單看大陸的負面形象，忽略掉當中正面向上的力量，就好像龜兔賽跑一樣，恐演變成盤盤皆輸的狀況。

又大陸雖然職場亦有低薪現象，但是背後影響力才是真正值得思考面相。例如，同樣是22歲的年輕人，大陸年輕人對於人生的規劃以及觀察市場，比他周遭接觸的同年紀台人多更多；尤其對於「北上廣深」工作的一群，雖然工作要求不比都市來得多，但衝勁十足，源源不絕的外來人口，正是刺激整個社會繼續發展的動力。

且他觀察到，在大陸眾多產業崛起、興盛發展的當下，台灣許多人還沉溺在自我的優越感，導致太多原本是台灣人天下的產業，如今完全沒有競爭力。像是近期的PC home和蝦皮的電商大戰就是一例，相較大陸電商發展現況顯得陽春的電商服務，就足以把當年眾人效仿的台灣廠商給打敗。

他擔憂，台灣正呈現一個負向螺旋向下循環，多數台人的心態是「錢夠用就好」、「反正還過得去」、「再撐一下，整個社會都是這樣子，也沒辦法」，甚至將「知足」慢慢轉化成對事情的「被動」、「不積極」，再轉變成「消極」、「沒有信心」的社會氛圍。

最後，他重申，整篇文章沒有貶低之意，而是希望喚醒更多人正面的看待問題，然後解決問題，「社會不缺人提出問題，但是幾乎找不到人願意解決問題、願意挑戰問題、願意從自己開始做一些改變、願意有一群人做一些改變，讓這個社會開始產生流動性。沒有流動的狀態整個死氣沈沈，外面的人想救都沒有機會救」。

(中時電子報)