兩岸部長APEC零互動 陳美伶：位子太遠

亞太經合會（APEC）部長級年會（AMM）今開幕，21國部長大合照。（中華台北代表團提供）

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亞太經合會（APEC）部長級年會（AMM）今開幕，我方代表國發會主委陳美伶（中）、經濟部長沈榮津（右）場邊與其他會員體部長互動。（中華台北代表團提供）
亞太經合會（APEC）部長級年會（AMM）今開幕，大陸商務部副部長王受文在會議位置上。（中華台北代表團提供）

亞太經合會（APEC）部長級年會（AMM）今開幕，我方代表國發會主委陳美伶、經濟部長沈榮津與大陸商務部副部長王受文在會議上及會員代表合照時完全「零互動」。陳美伶表示，由於位子排得剛好在（王受文）對面，隔得較遠，因此沒有時間繞過去。

從現場攝影畫面中，可見陳美伶與沈榮津先行進場，兩人先在位置附近拍照後，轉往中間與越南代表交談，之後回到座位附近，並先後與泰國、菲律賓、美國、新加坡代表及APEC秘書處執行長Dr. Alan Bollard場邊會晤。

王受文則在會議開始前十分鐘入場，繞過陳美伶與沈榮津後方，直接前往陳美伶與沈榮津對面的位置，並與一名現場人員不斷交談，直到會議正式開始。三人完全沒有任何交會。

隨後所有代表準備大合照，王受文先進場至合照位置，而陳美伶與沈榮津抵達後，似乎一度有意前往王受文位置的方向，但後來則轉往我方代表拍照位置。王受文與陳美伶及沈榮津拍照位置均在第三排，但相隔7人，我方在第三排右側，王受文則在第三排偏中間。

陳美伶事後接受媒體訪問時表示，今天沒有什麼機會，因為（會議）位子排得剛好在對面，隔得滿遠，也沒有空繞過去，就坐在對面，看到而已。

陳美伶也轉述，美國出席會議的國務院政治事務次卿向農（Thomas A. Shannon, Jr.）在發言中也特別感謝我方支持由台美澳共同成立的「APEC婦女與經濟子基金」。

國發會新聞稿表示，陳美伶在會議中先代表我方，向越南近日丹瑞颱風造成的嚴重災情致意。她也說明，台灣在發展APEC人力資本所做貢獻，包括倡議「亞太技能建構聯盟」計畫，去年已在台設立「亞太技能建構發展中心」國際職訓園區，致力提升區域勞動力跨域技能提升，第一年已有印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等派人參訓，也歡迎更多會員體的參與。

(中時)

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