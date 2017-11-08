新北部隊服務到家 國軍暖胃又紓壓

2017年11月08日 16:40 中時 葉德正

「新北部隊服務到家」8日開進陸軍關渡地區指揮部，除安排資深視障按摩師替國軍紓壓按摩外，更特別精心烹調應景的清補藥膳為弟兄們補冬，讓400位國軍弟兄暖胃又紓壓。

民政局兵役勤管科長賴小萍表示，雖然時序已經「立冬」，但天氣仍忽冷忽熱，因此特別邀請新北市中藥商業同業公會理事長王榮南，調配適合四季的藥膳食補，讓國軍弟兄吃得快樂、吃出健康，進而能全心投入戰訓本務工作。

王榮南說，入冬進補是要為冬天及隔年做好準備，但「立冬」卻遇上秋老虎，氣溫炎熱，可見過去的冬令進補習俗不見得完全適合現代人，這時以清補方式烹調的「藥燉排骨」就是十分適合的養生藥膳，不僅清熱涼血促進血液循環、增強免疫力，同時還可紓解弟兄們長期操練後的腰痠背痛。

現場參加活動的中士鄭元豪表示，今天的紓壓按摩還有穴位養生觀念非常受用，對於放鬆筋骨也很有幫助，還有特別加菜的藥燉排骨，香氣四溢，湯頭濃醇回甘，排骨則肉質軟嫩，肥瘦適中，許多弟兄都忍不住一口接一口。

賴小萍表示，國軍弟兄戌守本市各營區，是新北重要的守護力量，為讓軍人保家衛國無後顧之憂，民政局主動走入六大部隊辦理婚姻諮商、理財報稅、壓力調適等系列講座及活動，累計已有超過3000名軍人與眷屬受惠。

(中時)