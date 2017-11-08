習近平、彭麗媛在故宮迎接川普夫婦

2017年11月08日 16:26 中時電子報 盧伯華

中國國家主席習近平與其夫人彭麗媛8日下午在北京故宮博物院迎接美國總統川普與其夫人梅蘭妮亞。川普這次是上任以來首次對中國進行國事訪問，北京慎重其事以全套國事訪問最高規格接待。習近平選擇在具有深厚文化意涵的故宮博物院接待川普，以此別具一格的方式來彰顯中國做為文化古國的用意。

北京故宮博物院是位於北京市故宮內的博物館，其前身是明清兩代皇宮，又名紫禁城。民國元年（1912年）清帝溥儀退位後仍居於宮內長達十餘年，到民國13年（1924年）才將溥儀請出皇宮。此後國民政府接管皇宮並封存文物，在民國14年10月10日正式以「故宮博物院」名稱開幕接受外界參觀。

習近平選擇在具有深厚文化意涵的故宮博物院接待川普，以藉此彰顯中國是千年文化古國。（圖／新華觀點微博）

北京故宮博物院一向遊客極多，但為了接待川普，故宮今日已暫停接待遊客。（圖／新華觀點微博）

故宮博物院佔地72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，與俄羅斯埃米塔什博物館、美國大都會博物館、法國羅浮宮、英國大英博物館並稱為世界五大博物館。2012年全年客流量突破1500萬人次，可以說是世界上接待遊客最繁忙的博物館之一，也是中國最著名的文化勝地，到北京的外國遊客無不前往參觀。

新華社報導指出，習近平夫婦將在北京故宮博物院寶蘊樓內以中國傳統茶飲款待川普夫婦，在茶敘時川普使用平板電腦向習近平夫婦展示外孫女阿拉貝拉(Arabella)用中文演唱歌曲、背《三字經》和古詩的視頻。習近平則誇獎阿拉貝拉中文水平進步，說可以打「A+」，表示她在中國已成為小明星，希望她也能有機會來中國。簡短茶敘後，還安排習川兩對夫婦一起參觀故宮前三殿，並在太和殿廣場合影。

陸媒指出，中國此次高規格歡迎川普到來的安排，已經超越美國前總統奧巴馬訪京時安排「瀛台夜話」的規格。美國媒體亦認為，中國為展示國威，必定以最豪華與高調的接待方式來迎合川普的浮誇性格，讓川普徹頭徹尾滿足虛榮心。

(中時電子報)