全運成績斐然 澎湖縣長表揚選手

今年全國運動會澎湖選手表現傑出創紀錄，澎湖縣政府接見表揚。（陳可文攝）

友善列印
中時

今年全國運動會澎湖縣大放光芒，參賽選手勇奪13面獎牌，創下歷年來最佳新紀錄，尤其風帆賽成績滿堂彩；澎湖縣政府8日接見表揚得獎選手，勉勵再接再厲締造光榮歷史。

2017全國運動會一連6天賽事風光落幕，全國6635名運動好手同場較勁；今年澎湖縣選手參賽田徑、風帆、桌球、高爾夫球、跆拳道、空手道、鐵人三項、游泳等項目。

全國第1場賽事在南方澳豆腐岬海域展開的帆船賽，澎湖籍的台灣奧運風帆國手張浩先馳得點，勇奪男子組風浪板RS-X型第1名，締造全運會6連霸空前佳績。

目前仍在空軍服役中的許智凱榮獲男子組風浪板RS-ONE型冠軍，也締造個人4連霸紀錄。

此外，歐瑞暘榮獲男子組RS-ONE第2名，李湘庭男子組風浪板RS-X型第4名，尹立文男子組風浪板RS-ONE型第8名，顏秀臻女子組RS-ONE第5名。

現就讀國家體育運動大學的澎湖籍田徑好手劉亞君，延續全大運雙料冠軍的光環，這次再勇奪女子組田徑跳遠冠軍、100公尺跨欄第8名及七項混合運動第3名，這是澎湖縣於全國田徑賽首次的金牌。

林昱堂男子組田徑跳遠第2名，俞祥豪男子組田徑3000公尺障礙賽第8名；桌球好手葉致緯、黃毓仁贏得男子雙打組第4名，廖郁慈女子組跆拳道品勢個人組第3名。

澎湖選手創下包括3面金牌等13面獎牌佳績，鄉親們鼓掌叫好，澎湖縣長陳光復特地接見表揚，讚賞大家展現了澎湖三點水吃苦耐勞、不屈不撓的精神，期許繼續奮進再創高峰，寫下人生光榮的新頁。

陳可文／澎湖報導

今年全國運動會澎湖縣大放光芒，參賽選手勇奪13面獎牌，創下歷年來最佳新紀錄，尤其風帆賽成績滿堂彩；澎湖縣政府8日接見表揚得獎選手，勉勵再接再厲締造光榮歷史。

2017全國運動會一連6天賽事風光落幕，全國6635名運動好手同場較勁；今年澎湖縣選手參賽田徑、風帆、桌球、高爾夫球、跆拳道、空手道、鐵人三項、游泳等項目。

全國第1場賽事在南方澳豆腐岬海域展開的帆船賽，澎湖籍的台灣奧運風帆國手張浩先馳得點，勇奪男子組風浪板RS-X型第1名，締造全運會6連霸空前佳績。

目前仍在空軍服役中的許智凱榮獲男子組風浪板RS-ONE型冠軍，也締造個人4連霸紀錄。

此外，歐瑞暘榮獲男子組RS-ONE第2名，李湘庭男子組風浪板RS-X型第4名，尹立文男子組風浪板RS-ONE型第8名，顏秀臻女子組RS-ONE第5名。

現就讀國家體育運動大學的澎湖籍田徑好手劉亞君，延續全大運雙料冠軍的光環，這次再勇奪女子組田徑跳遠冠軍、100公尺跨欄第8名及七項混合運動第3名，這是澎湖縣於全國田徑賽首次的金牌。

林昱堂男子組田徑跳遠第2名，俞祥豪男子組田徑3000公尺障礙賽第8名；桌球好手葉致緯、黃毓仁贏得男子雙打組第4名，廖郁慈女子組跆拳道品勢個人組第3名。

澎湖選手創下包括3面金牌等13面獎牌佳績，鄉親們鼓掌叫好，澎湖縣長陳光復特地接見表揚，讚賞大家展現了澎湖三點水吃苦耐勞、不屈不撓的精神，期許繼續奮進再創高峰，寫下人生光榮的新頁。

(中時)

新北部隊服務到家 國軍暖胃又紓… 新竹空軍基地開放日 幻象操演恐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。