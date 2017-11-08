全運成績斐然 澎湖縣長表揚選手

2017年11月08日 16:33 中時 陳可文

今年全國運動會澎湖縣大放光芒，參賽選手勇奪13面獎牌，創下歷年來最佳新紀錄，尤其風帆賽成績滿堂彩；澎湖縣政府8日接見表揚得獎選手，勉勵再接再厲締造光榮歷史。

2017全國運動會一連6天賽事風光落幕，全國6635名運動好手同場較勁；今年澎湖縣選手參賽田徑、風帆、桌球、高爾夫球、跆拳道、空手道、鐵人三項、游泳等項目。

全國第1場賽事在南方澳豆腐岬海域展開的帆船賽，澎湖籍的台灣奧運風帆國手張浩先馳得點，勇奪男子組風浪板RS-X型第1名，締造全運會6連霸空前佳績。

目前仍在空軍服役中的許智凱榮獲男子組風浪板RS-ONE型冠軍，也締造個人4連霸紀錄。

此外，歐瑞暘榮獲男子組RS-ONE第2名，李湘庭男子組風浪板RS-X型第4名，尹立文男子組風浪板RS-ONE型第8名，顏秀臻女子組RS-ONE第5名。

現就讀國家體育運動大學的澎湖籍田徑好手劉亞君，延續全大運雙料冠軍的光環，這次再勇奪女子組田徑跳遠冠軍、100公尺跨欄第8名及七項混合運動第3名，這是澎湖縣於全國田徑賽首次的金牌。

林昱堂男子組田徑跳遠第2名，俞祥豪男子組田徑3000公尺障礙賽第8名；桌球好手葉致緯、黃毓仁贏得男子雙打組第4名，廖郁慈女子組跆拳道品勢個人組第3名。

澎湖選手創下包括3面金牌等13面獎牌佳績，鄉親們鼓掌叫好，澎湖縣長陳光復特地接見表揚，讚賞大家展現了澎湖三點水吃苦耐勞、不屈不撓的精神，期許繼續奮進再創高峰，寫下人生光榮的新頁。

陳可文／澎湖報導

今年全國運動會澎湖縣大放光芒，參賽選手勇奪13面獎牌，創下歷年來最佳新紀錄，尤其風帆賽成績滿堂彩；澎湖縣政府8日接見表揚得獎選手，勉勵再接再厲締造光榮歷史。

2017全國運動會一連6天賽事風光落幕，全國6635名運動好手同場較勁；今年澎湖縣選手參賽田徑、風帆、桌球、高爾夫球、跆拳道、空手道、鐵人三項、游泳等項目。

全國第1場賽事在南方澳豆腐岬海域展開的帆船賽，澎湖籍的台灣奧運風帆國手張浩先馳得點，勇奪男子組風浪板RS-X型第1名，締造全運會6連霸空前佳績。

目前仍在空軍服役中的許智凱榮獲男子組風浪板RS-ONE型冠軍，也締造個人4連霸紀錄。

此外，歐瑞暘榮獲男子組RS-ONE第2名，李湘庭男子組風浪板RS-X型第4名，尹立文男子組風浪板RS-ONE型第8名，顏秀臻女子組RS-ONE第5名。

現就讀國家體育運動大學的澎湖籍田徑好手劉亞君，延續全大運雙料冠軍的光環，這次再勇奪女子組田徑跳遠冠軍、100公尺跨欄第8名及七項混合運動第3名，這是澎湖縣於全國田徑賽首次的金牌。

林昱堂男子組田徑跳遠第2名，俞祥豪男子組田徑3000公尺障礙賽第8名；桌球好手葉致緯、黃毓仁贏得男子雙打組第4名，廖郁慈女子組跆拳道品勢個人組第3名。

澎湖選手創下包括3面金牌等13面獎牌佳績，鄉親們鼓掌叫好，澎湖縣長陳光復特地接見表揚，讚賞大家展現了澎湖三點水吃苦耐勞、不屈不撓的精神，期許繼續奮進再創高峰，寫下人生光榮的新頁。

(中時)