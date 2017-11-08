2億珠寶失竊 葉毓蘭：有價值不菲的珠寶卻吝於花錢

台北世貿「台灣珠寶首飾展覽會」6日閉幕，侏羅紀寶石公司6件價值2億元的珠寶卻遭竊；圖為遭竊的金伯利紅鑽，1克拉要價6000多萬。（業者提供）

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中時電子報

世貿珠寶展6日落幕，設展當天，展內最有價值的珠寶卻遭竊走。受害的珠寶商李承倫不滿地說，如果無法破案，「以後誰敢再來參展」；警察協會秘書長葉毓蘭則回批：「自己的疏失，不要賴給台灣的警察」。

台北世貿「台灣珠寶首飾展覽會」6日閉幕，侏羅紀寶石公司撤櫃時卻發生竊案，6件價值2億元的珠寶不翼而飛。遭竊鑽石為價值超過1億的14克拉的粉鑽、2000多萬的7克拉白鑽、6000多萬的金伯利紅鑽、3000多萬的10克拉的藍寶石別針、3個翡翠戒指200萬。檢警目前查出3名南美籍男女嫌犯涉案。

受害的珠寶商就是「寶石獵人」李承倫。李承倫事後氣憤說，世貿珠寶展本該是監視設備、警力最多的場地，竟在警方面前發生竊案，如果無法順利破案，將嚴重破壞台灣珠寶界名聲，「以後誰敢再來參展」。

警察協會秘書長葉毓蘭批評，這些參展的的珠寶商，明知身上有價值不斐的珠寶，卻吝於花錢雇用保全。參展是為了賺錢，但卻不願意承擔安全的成本，「像這樣的珠寶商，不管到哪裡參展，都會成為國際竊盜集團眼中的肥羊，以後你到那裡去參展，那個國家都會很頭痛」。

葉毓蘭說，懷璧後就該注重安全維護，自己的疏失，不要賴給台灣的警察。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

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