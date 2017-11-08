新竹空軍基地開放日 幻象操演恐喊卡

幻象2000戰機即起停飛安檢，恐缺席21、23、25日的新竹空軍基地開放日動態操演。（徐養齡攝）

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幻象2000戰機即起停飛安檢，恐缺席21、23、25日的新竹空軍基地開放日動態操演。（徐養齡攝）
新竹空軍基地8日已無戰機升降。（徐養齡攝）

幻象2000戰機飛官何子雨7日墜海失聯，幻象機隊全面安檢停飛，民眾關切即將登場的基地開放日，是否會少了幻象戰機的身影，國防部發言人陳中吉低調表示，目前以安全為主要考量，幻象機隊是否參展仍在評估中。

幻象機隊是新竹空軍基地主力戰機，也是年度全民國放開放日的壓軸重頭戲，歷屆以來吸引大批軍事迷朝聖，前年入場人次甚至突破18萬人，爭睹幻象戰機最大推力起飛、低空衝場、倒飛、大G滾筒、起落架放下低空致敬等流程一氣呵成，吸睛程度破表。

幻象2000戰機飛官何子雨失事隔天，空軍下令即起暫停幻象機隊升空，進行全面安檢，新竹上空因此顯得格外寧靜，少了過去常聽到的激昂戰機操演聲，就連2周後的基地開放日，恐怕也難見到幻象機隊精湛的飛行美技。

國防部發言人陳中吉對於幻象戰機是否缺席開放日表演，僅低調表示軍方仍在評估當中，將以安全性為一切準則，待整體安檢告一段落會再公布正式決議。

不過外界對幻象戰機在失事風波後，短時間內再度參展，並不抱持樂觀態度，知情人士認為，軍方全力投入搶救之際，機隊安檢期程也剛展開，同時也會針對飛官身體機能做更仔細評估，短時間內應不會讓戰機升空。

此外，戰機為因應高難度的表演項目，需在事前進行密集操演，如今戰機停飛，軍方應不會冒險讓飛行員貿然升空表演，但其餘如F-16、IDF、雷虎小組的表演，應不受影響。

服役長達20年的幻象機隊，妥善率僅達6成4，外界質疑讓飛行員升空形同玩命，加上幻象戰機歷年失事頻傳，令飛官眷屬憂心在天際保家衛國的親人的生命安全。

(中時)

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