新北市紀錄片獎《遷移啓事》 為台中人說書

2017年11月08日 16:51 中時 譚宇哲

2017新北市國際華人紀錄片月即將登場，新北市府8日下午與逢甲大學通識教育中心合辦紀錄片放映活動，放映新北市紀錄片獎獲獎導演林煥文的紀錄片《遷移啓事》，並舉行映後座談，與會的學生對於影片記錄台中當地建國市場的遷移故事，充滿高度興趣並熱烈回應。

台中建國市場擁有40年歷史，是全國最大的公有零售批發市場，支持著700個家庭的生計，為了因應鐵路高架化，建國市場於去年9月20日遷移新址。

導演林煥文為記錄家鄉故事，花費3年多時間、約2000多個小時，記錄建國市場攤商故事、攤位抽籤的歷程及搬遷後的現況，完成《遷移啟事》，並參加新北市紀錄片獎徴件，獲選2016年優選影片及第2名獎項，也喜獲拍片的第一桶金。

林煥文表示，台中建國市場是全國最大的零售市場，近年亞洲三大市場遷移，建國市場就是其中之一，拍攝自己家鄕的故事特別有感情，能為在地的學生說在地的故事，更具傳承意義。

新北市新聞局長張其強表示，新北市推廣紀錄片獎已經7年，參賽影片越來越多，更吸引了不少香港、大陸導演前來角逐，顯見已受華人紀錄片導演的重視，更重要的是，新北市紀錄片徵件不限題材，版權回歸導演，並提供多元放映管道，讓導演盡情發揮，自由創作，並且毫不保留的被觀眾看到，也因此台中建國市場的遷移過程才得以被記錄下來。

(中時)