中壢興仁街水煎包 料好實在獲肯定

中壢興仁路水煎包是2代傳承，因為薄皮、料好，也是網友、居民口耳相傳的美食。（賴佑維攝）

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中壢興仁路水煎包是2代傳承，因為薄皮、料好，也是網友、居民口耳相傳的美食。（賴佑維攝）

桃園市中壢興仁路水煎包2代傳承，31歲業者謝時雨堅持用好料，雖然成本較高，但民眾嘗過後都覺得難忘，薄皮、又甜又脆的內餡也成為網友、民眾常稱讚的優點。他說，其實就是堅持「真誠待客、用心經營」，希望水煎包能讓民眾都喜歡。

謝時雨說，小時候偶爾就要幫著父親一起製作水煎包，但當時從沒想過未來會傳承。他說，年輕的時候愛玩、不懂事，換工作是家常便飯，直到有1天發現不能再這樣下去了，決定回家工作，並向父親學習水煎包的製作。他說，薄皮的水煎包就是父親的絕活，更有別於油膩感，吃下去相當爽口。

目前店內販售的水煎包有高麗菜及韭菜2種口味，他說，開店約3、4年，原本1顆水煎包賣10元，後來擋不住菜價等其他原物料壓力，約2年前把高麗菜水煎包調整到12元，沒想到業績大幅下滑，花了1年時間才讓業績回復到原來的8成，也讓他印象深刻。

因此後來就算是菜價大幅上漲，他也堅持不調整價格，他說，有次高麗菜漲幅相當驚人，光是菜錢就比水煎包貴，可說是賣1顆賠1顆，光那個月就賠了20萬，但是在他堅持下，客人始終沒有跑掉，還被稱讚是良心業者。

謝時雨又說，每顆水煎包都是手工製作，高麗菜水煎包有高麗菜、冬粉、紅蘿蔔，再加入上等的胡椒，讓口味相當獨特。韭菜水煎包則是有韭菜、冬粉、肉末，也讓味道相當特別。因此早上買來當早餐的民眾絡繹不絕，下午也有不少公司行號大量訂製。

興仁路水煎包早上6時、下午3時開始營業，賣完為止，周六、日下午公休，地址：興仁路二段709號。

(中時)

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